МИД Словакии может возглавить политик, распространяющий ложь об Украине – СМИ

Вероятный претендент на должность министра иностранных дел Словакии Юрай Бланар утверждает, что война в Украине является "конфликтом между Россией и США" и выступает против помощи Киеву.

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Новым главой Министерства иностранных дел Словакии может стать вице-председатель партии Smer Юрай Бланар. Об этом пишет портал Aktuality со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что Юрай Бланар раньше был мэром города Жилина. Он не является кадровым дипломатом, однако о его кандидатуре на пост главы дипломатического ведомства говорят уже давно.

Что Бланар говорит об Украине

Как сообщает издание Noveslovo, Юрай Бланар считает войну в Украине "конфликтом между Россией и США". Он также выступает против передачи Киеву оружия, так как это "ослабляет оборону Словакии".

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Nový Čas пишет, что по мнению Бланара, Словакия не имеет никакого отношения к российско-украинской войне. Он утверждает, поставки оружия Киеву "ослабляют оборону Словакии".

По данным портала Domov, в 2014 году Бланар также заявил во время дебатов, что Украина якобы "воюет против собственного народа" и посоветовал Киеву сосредоточиться на "правах русскоязычных жителей". Он сказа, что война является внутренним делом Украины и никто не может повлиять на Словакию, чтобы она встала на ту или иную сторону конфликта.

Напомним, 1 октября стало известно, что оппозиционная партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо, которая категорически выступает против военной поддержки Украины, победила на парламентских выборах в стране.

После этого, 4 октября, президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления Украине нового пакета военной помощи. Пресс-секретарь главы государства заявил, что президент "уважает результаты демократических выборов".