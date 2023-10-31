Пʼять днів, щоб потиснути руку: для доступу до Путіна скоротили карантин, — росЗМІ

Журналісти зазначають, якщо людина не підходитиме до Володимира Путіна ближче, ніж на 3-5 метрів, то сидіти на карантині — не обовʼязково, достатньо скласти тести на COVID-19.

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Карантин перед зустріччю з президентом Росії Володимиром Путіним, який запровадили на початку пандемії коронавірусу, скоротили до п'яти днів. Про це розповіли проєкту Faridaily люди, які останні кілька тижнів були присутні на заходах у Кремлі.

За їхніми словами, карантин залишається обов'язковим для тих, хто збирається розмовляти з Путіним тет-а-тет або підходити до нього близько, наприклад, щоб потиснути руку.

"Якщо ж людина не підходитиме до Путіна ближче, ніж на 3-5 метрів, то карантин можна не сидіти, достатньо скласти тести", — пояснює один із співрозмовників.

Путін зобовʼязує всіх сидіти на карантині: деталі

Як зазначає видання, диктатор – єдиний у світі керівник держави, який зобов'язує сидіти на карантині всіх, з ким контактує.

Відомо, що з весни 2020 він зустрічався тільки з тими, хто пройшов двотижневу ізоляцію під наглядом співробітників Федеральної служби охорони Російської Федерації.

Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков визнавав, що щодо Путіна продовжує діяти особливий режим епідеміологічної безпеки "за наполегливими рекомендаціями фахівців".

Згідно з офіційними даними, президент Російської Федерації отримав щонайменше чотири дози вакцини проти COVID-19.

Нагадаємо, раніше Reuters повідомляло, що президент Франції Емманюель Макрон відмовився пройти російський тест на COVID-19 після прибуття в понеділок, 7 лютого, на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, і тому його тримали на відстані від глави Кремля.