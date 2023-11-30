"Може підірвати світ": Байден потролив працівників заводу кодом доступу до ядерної зброї (відео)
Американський лідер відвідав завод південнокорейської компанії CS Wind. Під час спілкування з робітниками, він зненацька торкнувся теми ядерного потенціалу США.
Президент США Джо Байден відзначився черговим жартом. Під час візиту на завод в Колорадо він пожартував із працівниками підприємства щодо ядерної зброї. Про це пише Times of India.
Так, американський лідер відвідав завод південнокорейської компанії CS Wind у Пуебло. Під час спілкування з робітниками, він торкнувся теми ядерного потенціалу США. Зокрема, Байден заявив присутнім, що його військовий помічник має коди для запуску ядерної зброї і може "підірвати весь світ".
"Тепер дивіться, мій морський піхотинець несе це. У нього є код, щоб підірвати світ. Це не так, це ядерна зброя. Ви думаєте я жартую", – сказав президент США.
Як пише видання, інцидент на заводі викликав занепокоєння у громадськості, оскільки Джо Байден прагне балотуватися ще на один строк, а значна кількість виборців стурбована його віком і ефективністю на посаді президента.
Нагадаємо, що президент США Джо Байден виступає за те, щоб зняти обмеження для Ізраїлю в запасах зброї армії США, які є на Близькому Сході.
Раніше повідомлялося, що Байден підписав тимчасовий бюджет, щоб запобігти шатдауну.