У Нью-Йорку хочуть брати плату за проїзд у заторах: водії заплатять до 40 доларів

Влада найбільшого мегаполісу хоче розвантажити район Манхеттен. Найдорожче ініціатива обійдеться водіям вантажівок, мотоциклісти заплатять трохи більше 7 доларів, а таксистів звільнять від плати.

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Нью-Йорк може стати першим містом у США, в якому введуть плату за проїзд в автомобільних заторах. Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Влада найбільшого мегаполіса давно розмірковує над тим, як знизити трафік у районі Мангеттен. Якщо плани реалізують, водії платитимуть $15 щодня за проїзд у цьому районі. Водіям вантажівок проїзд обійдеться дорожче — $24 або $36 залежно від розміру автомобіля, а для мотоциклістів — $7,50.

Плату за затори планують стягувати в будні з 5:00 до 21:00 і у вихідні з 9:00 до 21:00. Таксі за затори не платитимуть. Доходи від зборів спрямують на розвиток громадського транспорту.

Лондон, Стокгольм і Сінгапур вже запровадили плату за рух у заторах, а влада Нью-Йорка обговорювала цей захід лише на рівні ідеї, яку відклали на довгі роки через протидію багатьох пасажирів і виборних посадових осіб.

У трьох зазначених містах введення плати довело свою ефективність, допомагаючи скоротити дорожній рух, зменшити затори й скоротити забруднення від викидів. Крім цього, до бюджетів міст приходять додаткові мільйони доларів.

"Плата також заохочує появу нових альтернатив водінню, наприклад, нові автобуси та велосипедні доріжки. Ввести плату за затори було непросто. Збори з роками зростають, скарг від водіїв, громадських діячів і бізнесменів стає дедалі більше", — вказує видання.

Влада Стокгольма, як і їхні колеги з Нью-Йорка, спочатку зіткнулася з громадським протестом, але пізніше багато водіїв звикли до ситуації.

У Лондоні введення плати за перевантаженість доріг не дало бажаного ефекту: зрештою в місті був наплив таксі Uber, вантажівок і машин для доставки.

Сінгапур стягує плату за затори з середини 1970-х років і продовжує вдосконалювати структуру дорожнього руху

"Нью-Йорк має уважно вивчити досвід цих міст. Ми можемо багато чому навчитися з точки зору громадської підтримки, технологій і як поліпшити тарифи на затори в майбутньому", — сказав газеті колишній комісар із дорожнього руху Семюель Шварц.

Нагадаємо, у лютому цього року неподалік американського міста Коквілл стадо овець заблокувало дорогу. Ковбой гнав тварин дорогою, а водії чекали на нього.

Фокус раніше писав, що в Росії наприкінці березня на федеральній трасі М-4 "Дон" через снігопад утворився величезний затор з тисячі машин.