6 грудня Путін із рідкісним закордонним візитом відвідає ОАЕ і Саудівську Аравію

Останніми роками президент РФ здебільшого відвідував пострадянські країни. Крім того, у жовтні відбувся візит до Китаю.

Related video

На 6 грудня голова Кремля Володимир Путін запланував робочі візити в ОАЕ і Саудівську Аравію. Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на пресконференцію спікера президента Дмитра Пєскова.

Обговорюватиметься, серед іншого, близькосхідне врегулювання. На запитання про те, чи порушить президент РФ питання про скоординовані дії на світових ринках нафти, Пєсков відповів, що цей предмет обговорення завжди на порядку денному. Щодо впливу ОПЕК+ на становище на нафтовому ринку він сказав, що ефект має відкладений характер, а координація продовжиться.

У четвер, 4 грудня, група ОПЕК+ погодила скорочення постачання на загальну суму близько 2,2 млн барелів на день. Як правило, це роблять, щоб зберегти високі ціни.

Останніми роками президент РФ рідко виїжджав за кордон і здебільшого бував у пострадянських країнах. Крім колишніх країн СРСР Путін у жовтні відвідував Китай.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за підозрою у воєнних злочинах в Україні. Це означає, що його можуть узяти під варту в країнах, які визнають юрисдикцію МКС.

Нагадаємо, що, за інформацією британських ЗМІ, Путін, пославшись на санітарні норми, відмовився стояти поруч із новим послом Великої Британії у РФ Найджелом Кейсі.

Також повідомлялося, що до кінця року у США закінчаться гроші. Адміністрація Байдена закликала Конгрес вирішити, чи варто дозволити Путіну перемогти.