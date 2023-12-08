Принц Саудівської Аравії розбився на винищувачі F-15, — ЗМІ

За даними журналістів, авіакатастрофа сталася напередодні, 7 грудня, під час планового тренувального завдання на авіабазі імені короля Абдель-Азіза в Дахрані.

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Влада Саудівської Аравії повідомила, що помер принц Талал бін Абдель Азіз бін Бандар Аль Сауд, передає Saudi Press Agency.

Представники Королівського двору уточнили, що поминальна молитва відбудеться 8 грудня в Ер-Ріяді, після молитви Асер у мечеті Імама Туркі бін Абдулли.

Подробиць про смерть високопоставленої особи в офіційному повідомленні не наводять.

Принц Саудівської Аравії розбився на F-15: деталі

Але, згідно з "Вікіпедією", принц Талал мав звання лейтенант-полковника Королівських ВПС Саудівської Аравії та загинув під час аварії військового літака у Східній провінції під час тренувального польоту 7 грудня 2023 року.

Видання Almashhadnews.com з посиланням на Міністерство оборони Королівства повідомило про "падіння винищувача F-15 і мученицьку загибель його льотного екіпажу". Офіційний представник Міноборони бригадний генерал Туркі аль-Малікі повідомив, що авіакатастрофа сталася опівдні, у четвер, 7 грудня, під час виконання планового тренувального завдання на авіабазі імені короля Абдель-Азіза в Дахрані.

"Нехай Бог благословить його Своєю милістю і прощенням і дарує йому просторе місце у Своїх садах. Ми належимо Богу, і до Нього ми повернемося", — йдеться в публікації. Під час аварії загинув також і пілот Маджид Джазаа аль-Утайбі.

Талал — прямий нащадок принца Бандара, одного з 45 синів короля Абдул-Азіз, відомого, серед іншого, численними шлюбами. У нього було 22 дружини, а багато зі шлюбів укладались, щоб зміцнити союзницькі відносини з іншими кланами. Загалом в Абдул-Азіза було близько сотні дітей.

Нагадаємо, що напередодні, 7 грудня, президент РФ Володимир Путін здійснив візит до Саудівської Аравії та ОАЕ. Водночас оглядач Вадим Денисенко не вважає це перемогою Кремля.

Також повідомлялося, що Саудівська Аравія і РФ заявили про зниження видобутку нафти. Як правило, до цього вдаються, щоб утримати високу ціну.