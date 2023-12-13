"Запитайте Яхью Сінвара": Посол Ізраїля в ООН оприлюднив номер телефону лідера ХАМАС (відео)

Дипломат закликав телефонувати лідеру ХАМАС і наполягати, щоб він припинив війну.

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Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан оприлюднив номер телефону глави ХАМАС. На своїй сторінці у Twitter дипломат опублікував відео, на якому він на засіданні організації демонстративно підняв плакат із номером телефону центрального офісу радикального руху ХАМАС.

"Для припинення вогню наберіть: +970599373765. Запитайте Яхью Сінвара", — написано на піднятому плакаті, на якому зображено обличчя лідера ХАМАС Яхьї Сінвара.

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Війська Ізраїлю почали закачувати морську воду в тунелі ХАМАСу в секторі Гази, — WSJ

Після цього посол Ізраїлю заявив, що до припинення вогню зможе привести рішення ХАМАС скласти зброю.

Так, 13 грудня Генеральна асамблея ООН проголосувала за резолюцію Єгипту та Мавританії з вимогою щодо негайного припинення вогню у секторі Газа. За резолюцію проголосували 153 країни, 10 виступили проти, 23 утрималися.

Проти резолюції виступили США, Ізраїль, Чехія, Австрія, Гватемала, Ліберія, Науру, Мікронезія, Парагвай та Папуа – Нова Гвінея.

Нагадаємо, що у Міноборони Ізраїлю 11 грудня заявили, що за останні дні ізраїльським військам здалися сотні бойовиків ХАМАС. Серед них і бойовики, які брали участь у нападі на ізраїльські поселення 7 жовтня.

Раніше повідомлялося, що ЦАХАЛ розпочав спецоперацію в Газі з метою знешкодження терористів. Наприкінці листопада ізраїльське командування заявило, що вдалося досягти багатьох цілей: ліквідували бойовиків, знищити склади боєприпасів, викрити схованки, склади, тунелі.