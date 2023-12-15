"Принциповий крок": Дунайська комісія виключила Росію зі свого складу, — Кулеба

Україна під час головування в організації вирішила, що членство РФ є несумісним з огляду на її безпілотні та ракетні атаки по Нижньому Дунаю.

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Росія має вийти зі складу Дунайської комісії до 29 лютого 2024 року, інакше члени комісії більше не будуть визнавати своїх зобов’язань перед нею. Про це у сервісі мікроблогів Х повідомив Дмитро Кулеба, керівник Міністерства закордонних справ.

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Він зазначив, що у листопаді РФ не обрали до Міжнародного суду ООН, ІМО, ЮНЕСКО та ОЗХЗ. Москва зазнала нової дипломатичної поразки в Дунайській комісії, одній із найстаріших міжнародних організацій у світі.

Кулеба повідомив, що рішення ухвалили на 100-й ювілейній сесії. Україна головувала в організації. Наша держава вирішила, що членство РФ є несумісним з огляду на її безпілотні та ракетні атаки по Нижньому Дунаю. Це рішення є належною реакцією на порушення принципів безпечного та вільного судноплавства на річці.

Нове рішення базується на попередньому рішенні комісії, яке було ухвалене 17 березня 2022 року. Воно стосувалося відмови російських повноважень, заборони росіянам брати участь у всіх засіданнях і звільнити росіян із Секретаріату.

"Я вдячний членам Дунайської комісії за вчорашній сміливий і принциповий крок", – повідомив він.

Дунайська комісія

Дунайська комісія вважається однією з найстаріших організацій у світі. Вона створена у 1949 році відповідно до рішень Бєлградської конференції 1948. До її складу входять представники придунайських держав. Головні функції – спостереження за виконанням Конвенції стосовно режиму судноплавства на Дунаї 1948, складання загальних планів розвитку судноплавства на основі пропозицій держав-учасниць комісії, уніфікація правил санітарного та річкового нагляду, координація екологічної та гідрометеорологічної служб на Дунаї тощо.

Нагадаємо, у лютому Росію виключили із FATF. Попри припинення членства, РФ зобов'язана продовжувати виконувати свої фінансові зобов'язання.