Росію виключили з Організації американських держав

Позбавлення статусу спостерігача в ОАД триватиме доти, доки Збройні сили РФ продовжують воєнні дії в Україні.

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Рада Організації американських держав (ОАД) ухвалила рішення позбавити Росію статусу постійного спостерігача при організації. Це рішення ухвалено у зв'язку з військовою агресією РФ проти України, йдеться у повідомленні ОАД у Twitter.

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Позбавлення Росії статусу спостерігача продовжиться доти, доки російська армія продовжуватиме воєнні дії на території України. За це рішення проголосувало 25 країн, проти цього рішення не виступив ніхто, утрималися — 8, ще одна країна не була присутня на голосуванні.

Також члени організації виступили з пропозицією призупинити статус Російської Федерації як постійного члена Ради безпеки ООН.

Зі свого боку посол РФ у США Анатолій Антонов розкритикував рішення ОАД, назвавши цей крок серйозною помилкою, внаслідок якого організація "стала слабшою", а через ухвалену резолюцію "програли практично всі країни ОАД, за деяким винятком". Він також повідомив, що йому навіть не дали виступити на засіданні.

"Ми вважаємо серйозною помилкою ухвалення сьогоднішньої резолюції... Обурені включенням до резолюції бездоказових звинувачень проти нас у порушенні міжнародного права", — коментує Антонов.

Чим займається ОАД?

Організація американських країн — континентальна міжнародна організація, створена в 1948 році з урахуванням Панамериканського союзу. Метою її створення було зміцнення співпраці, захисту суверенітету та територіальної цілісності країн, що до неї входять. Серед значних рішень, ухвалених ОАД, було запровадження 1 960 санкцій проти Куби. З того часу в ОАД існують протиріччя, які перешкоджають ефективному співробітництву між країнами континентів.

Проте організація зуміла розробити комплексну політику, спрямовану на співпрацю у боротьбі з терористичною загрозою у Західній півкулі. До сьогоднішнього дня ОАД відіграє важливу роль у протистоянні тероризму і є у цьому взірцем для інших регіональних організацій.

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