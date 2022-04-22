Россию исключили из Организации американских государств

Лишение статуса наблюдателя в ОАГ продолжится до того времени, пока Вооруженные силы РФ продолжают военные действия в Украине.

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Совет Организации американских государств (ОАГ) принял решение лишить Россию статуса постоянного наблюдателя при организации. Данное решение принято в связи с военной агрессией РФ против Украины, говорится в сообщении ОАГ в Twitter.

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Лишение России статуса наблюдателя продолжится до того времени, пока российская армия будет продолжать военные действия на территории Украины. За данное решение проголосовало 25 стран, против данного решения не выступил никто, воздержались — 8, еще одна страна не присутствовала на голосовании.

Также члены организации выступили с предложением приостановить статус Российской Федерации как постоянного члена Совбеза ООН.

В свою очередь посол РФ в США Анатолий Антонов раскритиковал решение ОАГ, назвав этот шаг серьезной ошибкой, в результате которого организация "стала слабее", а из-за принятой резолюции "проиграли практически все страны ОАГ, за некоторым исключением". Он также сообщил, что ему даже не дали выступить на заседании.

"Мы считаем серьезной ошибкой принятие сегодняшней резолюции… Возмущены включением в резолюцию бездоказательных обвинений против нас в нарушении международного права",— комментирует Антонов.

Чем занимается ОАГ?

Организация американских государств — континентальная международная организация, созданная в 1948 году на базе Панамериканского союза. Целью ее создания было укрепление сотрудничества, защиты суверенитета и территориальной целостности входящих в нее стран. Среди значимых решений, принятых ОАГ, было введение в 1960 санкций против Кубы. С тех пор в ОАГ существуют противоречия, которые препятствуют эффективному сотрудничеству между странами континентов.

Тем не менее, организация сумела разработать комплексную политику, направленную на сотрудничество в борьбе с террористической угрозой в Западном полушарии. До сегодняшнего дня ОАГ играет важную роль в противостоянии терроризму и является в этом образцом для других региональных организаций.

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