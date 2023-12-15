"Принципиальный шаг": Дунайская комиссия исключила Россию из своего состава, — Кулеба

Украина во время председательства в организации решила, что членство РФ несовместимо, учитывая ее беспилотные и ракетные атаки по Нижнему Дунаю.

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Россия должна выйти из состава Дунайской комиссии до 29 февраля 2024 года, иначе члены комиссии больше не будут признавать своих обязательств перед ней. Об этом в сервисе микроблогов Х сообщил Дмитрий Кулеба, руководитель Министерства иностранных дел.

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Он отметил, что в ноябре РФ не избрали в Международный суд ООН, ИМО, ЮНЕСКО и ОЗХО. Москва потерпела новое дипломатическое поражение в Дунайской комиссии, одной из старейших международных организаций в мире.

Кулеба сообщил, что решение приняли на 100-й юбилейной сессии. Украина председательствовала в организации. Наше государство решило, что членство РФ является несовместимым, учитывая ее беспилотные и ракетные атаки по Нижнему Дунаю. Это решение является надлежащей реакцией на нарушение принципов безопасного и свободного судоходства на реке.

Новое решение базируется на предыдущем решении комиссии, которое было принято 17 марта 2022 года. Оно касалось отказа российских полномочий, запрета россиянам участвовать во всех заседаниях и уволить россиян из Секретариата.

"Я благодарен членам Дунайской комиссии за вчерашний смелый и принципиальный шаг", — сообщил он.

Дунайская комиссия

Дунайская комиссия считается одной из старейших организаций в мире. Она создана в 1949 году в соответствии с решениями Белградской конференции 1948 года. В ее состав входят представители придунайских государств. Главные функции — наблюдение за выполнением Конвенции о режиме судоходства на Дунае 1948, составление общих планов развития судоходства на основе предложений государств-участников комиссии, унификация правил санитарного и речного надзора, координация экологической и гидрометеорологической служб на Дунае и т.д.

Напомним, в феврале Россию исключили из FATF. Несмотря на прекращение членства, РФ обязана продолжать выполнять свои финансовые обязательства.