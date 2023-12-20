Облив себе бензином та підпалив: українець намагався вкоротити собі віку біля МВС РФ (карта)

Російські правоохоронці вчасно зупинили чоловіка, в результаті чого той не постраждав, розповіли журналісти.

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У селищі міського типу Дем'янськ Новгородської області (Російська Федерація) 53-річний українець намагався себе підпалити біля будівлі Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомило видання Astra.

"Українець спробував здійснити самоспалення біля будівлі МВС у Новгородській області", — йдеться у повідомленні.

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Російські журналісти зазначили, що 53-річний Андрій Фінкевич прийшов до відділу МВС у селищі, облив себе бензином та намагався підпалити. Правоохоронці вчасно зупинили чоловіка, в результаті чого той не постраждав.

У росЗМІ додали, що мотиви такого вчинку — невідомі.

Селище Дем'янськ Новгородської області

Нагадаємо, 21 листопада стало відомо, що 23 річний житель Москви наклав на себе руки в стрілецькому клубі через те, що отримав повістку до військкомату. Перед смертю чоловік написав друзям про отримання повісти та небажання йти до Збройних сил Російської Федерації. Натомість його друзі попередили російський стрілецький клуб, що той планує покінчити життя самогубством, але співробітники подумали, що їх розігрують.

21 червня російські ЗМІ повідомили про самогубство розробника першої в Радянському Союзі двоступеневої термоядерної бомби РДС-37 Григорія Клінішова. Його тіло знайшли у квартирі на Космодаміанській набережній у Москві 17 червня. За інформацією журналістів, він наклав на себе руки тоді, коли залишився один вдома.