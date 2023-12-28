У масштабній ДТП у Туреччині постраждали дві українки, — МЗС

За словами спікера відомства Олега Ніколенка, постраждалі вже отримали необхідну медичну допомогу.

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У четвер, 28 грудня, у Туреччині сталася масштабна автомобільна аварія. Унаслідок ДТП постраждали дві українки. Про це розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі виданню РБК-Україна.

За його словами, загалом унаслідок інциденту загинули 10 осіб, а десятки дістали поранення.

"Унаслідок ДТП у турецькій провінції Сакарія постраждали дві українки. Загрози їхньому життю немає. Постраждалі отримали необхідну медичну допомогу", — сказав він.

Згідно з висловлюванням Ніколенка, Генеральне консульство України в Стамбулі надає консульську підтримку постраждалим громадянам і взаємодіє з управлінням безпеки провінції та командуванням жандармерії для з'ясування всіх обставин аварійного випадку, що стався.

Він також додав, що постраждалі отримують консульську допомогу від генконсульства України в Стамбулі.

Нагадаємо, що в Польщі, як інформувало видання RMF24, сталося зіткнення мікроавтобуса на українській реєстрації та вантажівки. Повідомлялося, що загинув 30-річний громадянин України, ще вісім осіб дістали поранення. Зазначалося, що ДТП сталася о 5:30 ранку недалеко від пункту пропуску "Рава-Руська — Гребенне" в селі Белжець, яке розташоване в Люблінському воєводстві.

А також у листопаді в Польщі в ДТП з українцями загинула 6-річна донька бійця Сил оборони. Мікроавтобус злетів з дороги і в'їхав у дерево. Дві жінки загинули на місці, 6-річну дівчинку медики намагалися реанімувати.