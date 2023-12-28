В масштабном ДТП в Турции пострадали две украинки, — МИД

По словам спикера ведомства Олега Николенко, пострадавшие уже получили необходимую медицинскую помощь.

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В четверг, 28 декабря, в Турции произошла масштабная автомобильная авария. В результате ДТП пострадали две украинки. Об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии изданию РБК-Украина.

По его словам, всего в результате инцидента погибли 10 человек, а десятки получили ранения.

"В результате ДТП в турецкой провинции Сакария пострадали две украинки. Угрозы их жизни нет. Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь", — сказал он.

Согласно высказыванию Николенко, Генеральное консульство Украины в Стамбуле предоставляет консульскую поддержку пострадавшим гражданам и взаимодействует с управлением безопасности провинции и командованием жандармерии для выяснения всех обстоятельств произошедшего аварийного случая.

Он также добавил, что пострадавшие получают консульскую помощь от генконсульства Украины в Стамбуле.

Напомним, что в Польше, как информировало издание RMF24, произошло столкновение микроавтобуса на украинской регистрации и грузовика. Сообщалось, что погиб 30-летний гражданин Украины, еще восемь человек получили ранения. Отмечалось, что ДТП произошло в 5:30 утра недалеко от пункта пропуска "Рава-Руська — Гребенне" в селе Белжец, которое расположено в Люблинском воеводстве.

А также в ноябре в Польше в ДТП с украинцами погибла 6-летняя дочь бойца Сил обороны. Микроавтобус слетел с дороги и въехал в дерево. Две женщины погибли на месте, 6-летнюю девочку медики пытались реанимировать.