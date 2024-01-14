Смертельний зсув ґрунту в Колумбії: зросла кількість жертв (відео)

Неподалік громади Кармен-де-Атрато в регіоні Чоко стався зсув ґрунту. Унаслідок цього було заблоковано дорогу, що з'єднує міста Медельїн і Кібдо.

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Жертвами зсуву ґрунту на північному заході Колумбії, що стався в суботу, 13 січня, стали щонайменше 33 людини. Ще 19 осіб дістали поранення, рятувальні операції тривають. Про це повідомила служба новин BBC.

Зсув стався неподалік від громади Кармен-де-Атрато в регіоні Чоко. Тонни землі та уламків дерев заблокували дорогу, що з'єднує міста Медельїн і Кібдо, тож люди залишили свої автівки та сховалися в будинках. Після цього зійшов ще один зсув ґрунту, який просто поховав людей у їхніх будинках та автомобілях.

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Президент Колумбії Густаво Прето пообіцяв "всю можливу допомогу" постраждалому регіону.

Чоловік, який вижив після зсуву ґрунту, розповів журналістам, що в одному з будинків, який, імовірно, здавався людям міцнішим, зібралося приблизно 60 осіб, переважно жінки з дітьми. Але потім за лічені секунди зсув пронісся над будинком і машинами, що стояли поруч, і стер їх з лиця землі.

Віцепрезидентка Франсія Маркес Міна повідомила, що агенції з надання допомоги, місцеву владу, поліцію та армію було задіяно для підтримки пошуково-рятувальних робіт у провінції Чоко.

Район у провінції Чоко на узбережжі Тихого океану, вкритий густими лісами. У п'ятницю і суботу там пройшли сильні зливи, які і стали причиною зсувів.

У суботу, 13 січня, місцевий мер заявив, що деякі люди все ще залишаються під завалами й уламками будинків.

Тоді як інші райони Колумбії зараз переживають сильну посуху, Інститут гідрології, метеорології та екологічних досліджень країни раніше попереджав про небезпеку, яку становлять зливи на тихоокеанському узбережжі та в тропічних лісах Амазонки.

Зсув ґрунту в Колумбії

Нагадаємо, влітку 2023 року на гірському курорті Грузії стався зсув ґрунту. Рятувальники знайшли тіла 25 загиблих людей.

Раніше Фокус писав, що найруйнівніший землетрус стався в 16 столітті, а його наслідки забрали життя майже мільйона людей.