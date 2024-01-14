Смертельный оползень в Колумбии: возросло число жертв (видео)

Недалеко от общины Кармен-де-Атрато в регионе Чоко произошел оползень. В результате была заблокирована дорога, соединяющая города Медельин и Кибдо.

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Жертвами оползня на северо-западе Колумбии, кторый произошел в субботу, 13 января, стали по меньшей мер 33 человека. Еще 19 человек получили ранения, спасательные операции продолжаются. Об этом сообщила служба новостей BBC.

Оползень произошел недалеко от общины Кармен-де-Атрато в регионе Чоко. Тонны земли и обломков деревьев заблокировали дорогу, соединяющую города Медельин и Кибдо, поэтому люди оставили свои машины и укрылись в домах. После этого сошел еще один оползень, который просто похоронил людей в их домах и автомобилях.

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Президент Колумбии Густаво Прето пообещал "всю возможную помощь" пострадавшему региону.

Выживший после оползня мужчина рассказал журналистам, что в одном из домов, вероятно казавшихся людям более крепким, собрались около 60 человек, в основном женщины с детьми. Но затем за считанные секунды оползень пронесся над домом и стоявшими рядом машинами и стер их с лица земли.

Вице-президент Франсия Маркес Мина сообщила, что агентства по оказанию помощи, местные власти, полиция и армия были задействованы для поддержки поисково-спасательных работ в провинции Чоко.

Район в провинции Чоко на побережье Тихого океана, покрыт густыми лесами. В пятницу и субботу там прошли сильные ливни, которые и стали причиной оползней.

В субботу, 13 января, местный мэр заявил, что некоторые люди все еще остаются под завалами и обломками домов.

В то время как другие районы Колумбии сейчас переживают сильную засухи, Институт гидрологии, метеорологии и экологических исследований страны ранее предупреждал об опасности, которую представляют проливные дожди на тихоокеанском побережье и в тропических лесах Амазонки.

Оползень в Колумбии

Напомним, летом 2023 года на горном курорте Грузии произошел оползень. Спасатели нашли тела 25 погибших человек.

Ранее Фокус писал, что самое разрушительное землетрясение произошло в 16 веке, а его последствия унесли жизни почти миллиона человек.