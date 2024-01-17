Мають намір боротися з Росією: в ЄС хочуть посилити вплив у Центральній Азії, — ЗМІ

У Брюсселі вважають, що Європа зацікавлена в розгортанні ефективних торговельних та енергетичних шляхів між ЄС та Азією в обхід Росії.

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У середу, 17 січня, у Страсбурзі депутати Європейського парламенту ухвалили резолюцію про перегляд стратегії Європейського Союзу щодо країн Центральної Азії. Про це пише Deutsche Welle 17 січня.

Повідомляється, що резолюцію підтримали 543 парламентарії, 42 — проголосували проти, 44 — утрималися. Документ передбачає врегулювання політичного та економічного співробітництва з центральноазіатськими державами.

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На думку німецького євродепутата Карстена Люке, ізоляція Російської Федерації через війну проти України, майбутнє розширення ЄС у Східній Європі, а також зростаюча роль Китаю в Центральній Азії вимагають повного переосмислення стратегії ЄС і активної присутності блоку в регіоні.

"Геополітична ситуація в регіоні змінюється, і ЄС було б розумно використовувати це вікно можливостей", — сказав Люке.

У резолюції йдеться про те, що Центральна Азія — стратегічно важливий для Євросоюзу регіон з погляду безпеки і транспортних шляхів, а також диверсифікації енергії та ресурсів. Зокрема, Європа зацікавлена в розгортанні ефективних торговельних та енергетичних шляхів між ЄС та Азією в обхід Росії.

Люке наголосив, що у Європи і Центральної Азії є спільні інтереси і спільні завдання, наприклад, у таких сферах, як вирішення конфліктів і зміна клімату. У Європарламенті також вважають, що зміцнення європейсько-азіатських відносин допоможе "протидіяти впливу РФ у регіоні".

Автори резолюції зазначають, що ЄС зацікавлений у посиленні зв'язків із країнами Центральної Азії, зокрема для запобігання обходу санкцій проти Росії та Білорусі. ЄС закликає владу Казахстану, Киргизстану та Узбекистану активніше співпрацювати з Брюсселем з цього питання.

Нагадаємо, 29 листопада в Центрі національного опору повідомили, що росіяни завезли понад 100 тисяч мігрантів із Центральної Азії на тимчасово окуповані території України.

За даними Інституту вивчення війни (ISW) від 29 листопада, Росія намагається мобілізувати чоловіків з країн Центральної Азії, але це Кремлю тільки принесе нові проблеми.