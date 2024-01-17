Намерены бороться с Россией: в ЕС хотят усилить влияние в Центральной Азии, – СМИ

В Брюсселе считают, что Европа заинтересована в развертывании эффективных торговых и энергетических путей между ЕС и Азией в обход России.

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В среду, 17 января, в Страсбурге депутаты Европейского парламента приняли резолюцию о пересмотре стратегии Европейского Союза в отношении стран Центральной Азии. Об этом пишет Deutsche Welle 17 января.

Сообщается, что резолюцию поддержали 543 парламентарии, 42 — проголосовали против, 44 — воздержались. Документ предусматривает урегулирование политического и экономического сотрудничества с центральноазиатскими государствами.

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По мнению немецкого евродепутата Карстена Люке, изоляция Российской Федерации из-за войны против Украины, будущее расширение ЕС в Восточной Европе, а также растущая роль Китая в Центральной Азии требуют полного переосмысления стратегии ЕС и активного присутствия блока в регионе.

"Геополитическая ситуация в регионе меняется, и ЕС было бы разумно использовать это окно возможностей", — сказал Люке.

В резолюции говорится, что Центральная Азия — стратегически важный для Евросоюза регион с точки зрения безопасности и транспортных путей, а также диверсификации энергии и ресурсов. В частности, Европа заинтересована в развертывании эффективных торговых и энергетических путей между ЕС и Азией в обход России.

Люке подчеркнул, что у Европы и Центральной Азии есть общие интересы и совместные задачи, например, в таких сферах как разрешение конфликтов и изменение климата. В Европарламенте также полагают, что укрепление европейско-азиатских отношений поможет "противодействовать влиянию РФ в регионе".

Авторы резолюции отмечают, что ЕС заинтересован в усилении связей со странами Центральной Азии, в частности для предотвращения обхода санкций против России и Беларуси. ЕС призывает власти Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана активнее сотрудничать с Брюсселем по этому вопросу.

Напомним, 29 ноября в Центре национального сопротивления сообщили, что россияне завезли более 100 тысяч мигрантов из Центральной Азии на временно оккупированные территории Украины.

По данным Института изучения войны (ISW) от 29 ноября, Россия пытается мобилизовать мужчин из стран Центральной Азии, но это Кремлю только принесет новые проблемы.