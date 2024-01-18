Бояться вторинних санкцій: банки Туреччини та Китаю відмовляються від співпраці з РФ, — ISW

За даними аналітиків, побоювання вторинних санкцій з боку представників турецьких банків різко зросли після 22 грудня 2023 року.

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Загроза вторинних санкцій США має масштабний вплив на зв'язки Туреччини та РФ у фінансовій сфері. Турецькі банки в масовому порядку почали відмовлятися працювати з російськими фінустановами. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 17 січня.

Американські аналітики посилаються на публікацію в російському виданні "Коммерсантъ", джерела якого повідомили, що побоювання вторинних санкцій з боку турецьких банків різко зросли після того, як 22 грудня 2023 року США запровадили вторинні санкції щодо фінансових установ, які допомагають Росії обходити обмеження і надавати підтримку військовій кампанії в Україні.

16 січня агентство Bloomberg повідомило, що щонайменше два державні китайські банки вирішили провести аудит свого бізнесу з російськими клієнтами. З російськими організаціями, що потрапили під санкції, або організаціями, пов'язаними з російською оборонною промисловістю, після введення США вторинних санкцій у грудні 2022 року, ділові відносини буде припинено.

Нагадаємо, що, за оцінками ISW, широка концепція "історичних земель" дає змогу Кремлю переслідувати експансіоністські цілі там, де потрібно. Це може бути Центральна Азія, Східна Європа і Кавказ.

Також повідомлялося, що Путін хоче послабити НАТО і створює умови для ескалації проти країн Балтії.