По данным аналитиков, опасения вторичных санкций со стороны представителей турецких банков резко возросли после 22 декабря 2023 года.

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Угроза вторичных санкций США оказывает масштабное влияние на связи Турции и РФ в финансовой сфере. Турецкие банки в массовом порядке начали отказываться работать с российскими финучреждениями. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 17 января.

Американские аналитики ссылаются на публикацию в российском издании "Коммерсант", источники которого сообщили, что опасения вторичных санкций со стороны турецких банков резко возросли после того, как 22 декабря 2023 года США ввели вторичные санкции в отношении финансовых учреждений, которые помогают России обходить ограничения и оказывать поддержку военной кампании в Украине.

16 января агентство Bloomberg сообщило, что по меньшей мере два государственных китайских банка решили провести аудит своего бизнеса с российскими клиентами. С российскими организациями, попавшими под санкции или организациями, связанными с российской оборонной промышленностью, после введения США вторичных санкций в декабре 2022 года, деловые отношения будут прекращены.

Напомним, что, по оценкам ISW, широкая концепция "исторических земель" позволяет Кремлю преследовать экспансионистские цели там, где нужно. Это может быть Центральная Азия, Восточная Европа и Кавказ.

Также сообщалось, что Путин хочет ослабить НАТО и создает условия для эскалации против стран Балтии.