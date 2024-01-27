Клей, папір і кістки людей: у "муміях інопланетян" із Перу виявили несподівану знахідку

Експерти заявили, що мумії — це ляльки, зібрані з кісток тварин із цієї планети з використанням сучасних синтетичних клеїв.

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Фахівці з судово-медичної експертизи Перу провели аналіз складу "мумій інопланетян". У результаті було виявлено наявність слідів клею, паперу, металу, а також решток тварин і людини. Про це повідомляє Associated Press (AP) із покликанням на звіт експертів.

"Висновок простий: це ляльки, зібрані з кісток тварин із цієї планети з використанням сучасних синтетичних клеїв. <...> Вони не інопланетяни", — сказав судовий археолог Флавіо Естрада, який керував аналізом.

У вересні 2023 року мексиканський журналіст Хайме Мауссан представив у конгресі Мексики "мумії", які, як він стверджував, є рештками "істот нелюдського походження, які не є частиною нашої земної еволюції".

Як уже писав Фокус, учені вважають, що позаземні цивілізації, ймовірно, існують біля певних зірок. Автори дослідження вважають, що позаземне розвинене життя потрібно шукати біля зірок, які пережили кризу середнього віку.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, які потенційні позаземні цивілізації можуть виявити людство. Для цього в них повинні бути деякі технології й перебувати від Землі їм потрібно не далі, ніж за 3000 світлових років.