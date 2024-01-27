Клей, бумага и кости людей: в "мумиях инопланетян" из Перу обнаружили неожиданную находку

Эксперты заявили, что мумии — это куклы, собранные из костей животных с этой планеты, с использованием современных синтетических клеев.

Related video

Специалисты по судебно-медицинской экспертизе Перу провели анализ состава "мумий инопланетян". В результате было выявлено наличие следов клея, бумаги, металла, а также останков животных и человека. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на отчет экспертов.

"Вывод простой: это куклы, собранные из костей животных с этой планеты, с использованием современных синтетических клеев. <…> Они не инопланетяне", — сказал судебный археолог Флавио Эстрада, руководивший анализом.

В сентябре 2023 года мексиканский журналист Хайме Мауссан представил в конгрессе Мексики "мумии", которые, как он утверждал, представляют собой останки "существ нечеловеческого происхождения, которые не являются частью нашей земной эволюции".

Как уже писал Фокус, ученые считают, что внеземные цивилизации, вероятно, существуют возле определенных звезд. Авторы исследования считают, что внеземную развитую жизнь нужно искать возле звезд, переживших кризис среднего возраста.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, какие потенциальные внеземные цивилизации могут обнаружить человечество. Для этого у них должны быть некоторые технологии и находится от Земли им нужно не дальше, чем в 3000 световых лет.