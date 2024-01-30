Путін та Лукашенко підписали документ про створення нової спільної медіакомпанії

Глава Мінцифри Росії Максут Шадаєв заявив, що медіахолдинг включатиме дві газети та журнал, які виходитимуть щотижня, а також телеканал, що забезпечить "єдину скоординовану політику".

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Президент Російської Федерації Володимир Путін та лідер Білорусі Олександр Лукашенко підписали документ про створення об'єднаного медіахолдингу. У ньому будуть дві газети, телеканал та журнал "Союзна держава" Про це повідомляє російське видання "РИА Новости".

За інформацією журналістів, відповідний договір Путін та Лукашенко підписали на засіданні Вищої держради Росії та Білорусі у Санкт-Петербурзі.

Глава Міністерства цифрової трансформації РФ Максут Шадаєв повідомив, що медіахолдинг включатиме дві газети та журнал, які виходитимуть щотижня, а також телеканал, що забезпечить "єдину скоординовану політику". Водночас, за його словами, опрацьовують питання "про створення медіахолдингу з нуля".

Ідея створити об'єднаний медіахолдинг Російської Федерації та Білорусі зародилася ще у 2021 році. Тоді Лукашенко запропонував "не розмазувати гроші по газетах, журналах, телеграм-каналах та ютьюбах, а зібрати їх у кулак і розповідати про те, що відбувається".

Нагадаємо, під час зустрічі у Москві 6 квітня минулого року Путін та Лукашенко домовилися, що Росія та Білорусь продовжуватимуть тісне співробітництво у військовій сфері, а також створять єдину систему протиповітряної оборони.

29 січня повідомлялося, що очільник Росії Володимир Путін має намір прибути до Туреччини. Основна тема для перемовин – українська тематика. Подробиці він не оголосив.