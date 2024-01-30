Росія передала Таїланду "чорний список" музикантів для депортації з Таїланду, — ЗМІ

За словами журналістів, арешт учасників "Бі-2" може стати суворим попередженням для інших артистів, які критикують Москву, але виступають за кордоном. У МЗС РФ їх звинуватили в спонсоруванні тероризму.

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Учасникам російського рок-гурту "Бі-2", який розкритикував вторгнення РФ в Україну, загрожує депортація з Таїланду. Музиканти були заарештовані під час туру курортним островом Пхукет. Про це пише видання The Guardian.

Повідомляється, що сімох учасників групи затримала імміграційна влада минулої середи за роботу без дозволу. Пізніше виконавці повідомили, що їх перевели в Бангкок і тепер вони утримуються за ґратами.

За словами журналістів, "Бі-2" є однією з найуспішніших російськомовних рок-груп. Вона відома своїм засудженням вторгнення Росії в Україну. Їхнього соліста Ігоря Бортника російська влада назвала "іноземним агентом" після того, як він розкритикував президента Росії Володимира Путіна.

Видання пише, що арешт учасників "Бі-2" може стати суворим попередженням для інших артистів, які критикують Москву, але виступають за кордоном. Представник МЗС Росії Марія Захарова звинуватила музикантів у спонсоруванні тероризму.

Елейн Пірсон, директор Human Rights Watch по Азії, закликала владу Таїланду негайно звільнити затриманих.

"За жодних обставин їх не можна депортувати в Росію, де їм може загрожувати арешт або щось ще гірше за відверту критику президента Росії Володимира Путіна і війни Росії в Україні", — сказала Пірсон.

Цей арешт є останнім у низці інцидентів за участю російських антивоєнних артистів у Таїланді і, схоже, підкреслює вплив Москви на цю країну Південно-Східної Азії, популярну серед російських туристів. Перед затриманням "Бі-2" влада Пхукета скасувала виступи двох популярних російських стендап-коміків, які критикують війну, Максима Галкіна і Руслана Білого, яких Кремль назвав "іноземними агентами".

За словами джерела, учасників "Бі-2" затримали на Пхукеті на прохання російського консула Володимира Соснова. Ба більше, російська влада розіслала своїм тайським колегам "чорний список" музикантів, яких Кремль хотів би депортувати назад до Росії.

Опозиційний політик у вигнанні Дмитро Гудков, який підтримував зв'язок із групою, заявив, що російська влада чинить тиск на своїх тайських колег.

"Для Таїланду арешт "Бі-2", схоже, переростає у великий дипломатичний головний біль. Згідно із заявою "Бі-2", із семи членів гурту деякі мають подвійне громадянство Австралії та Ізраїлю, а двоє інших членів гурту не є громадянами Росії, а тому їх не можна депортувати в Росію", — ідеться в матеріалі.

Адвокат гурту "Бі-2" заявив, що ізраїльські дипломати в Таїланді запропонували дозволити гурту поїхати до Тель-Авіва, проте це прохання було відхилено після втручання російського консула.

Зазначимо, що ввечері 30 січня компанія VPI Event, яка займалася організацією концертів "Бі-2" у Таїланді, заявила, що припустилася помилок в оформленні віз для учасників гурту. Так, зазвичай у подібних ситуаціях міграційні служби застосовували санкції до організаторів виступів.

"Але в цьому випадку увагу міграційних служб було зосереджено виключно на артистах. Ми докладаємо всіх зусиль для звільнення артистів, але на всіх етапах зустрічаємо безпрецедентний тиск", — заявили в компанії.

Нагадаємо, що в листопаді 2023 року стало відомо, що гурт "Бі-2" хочуть "заборонити" в РФ після заяв соліста про допомогу ЗСУ. Музиканти в серпні 2022 року покинули Росію, маючи іншу думку про війну в Україні, ніж більшість населення країни.