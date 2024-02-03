Згадує Путіна: в мережі завірусився DeepFake-ролик губернатора Техасу (відео)

В оригінальному відео губернатор Грег Ебботт критикує політику Джо Байдена щодо мігрантів. В DeepFake відео додали фразу про Володимира Путіна.

Related video

Республіканець та губернатор штату Техас Грег Еббот виступав на телеканалі Fox News з критикою політикою Джо Байдена щодо міграції. Проте росіяни підробили його виступ додавши фразу про Володимира Путіна. Відповідні відеоролики опублікували в Телеграм-каналі журналіста Андрія Цаплієнка.

В оригінальному відео губернатор Техасу критикує імміграційну політику Джо Байдена. Ебботт заявив, що кількість нелегальних мігрантів за добу в Техасі є такою ж, скільки людей приїжджає в Нью-Йорку за тиждень.

Важливо

Найпопулярнішу співачку прибрали з пошуку X через відверті дипфейки: у Байдена відреагували

"Це нестерпно. Вони кажуть, що вони нічого не можуть з цим зробити. І останнє, що я хочу сказати, Дано, існує тільки одна причина, чому це відбувається – Джо Байден знищив всі заходи з боротьби з імміграційною політикою, яку впровадив Дональд Трамп, яка дала найнижчий за 40 років показника нелегальної імміграції. І якби адміністрація виконувала імміграційні закони, що були прийняті Конгресом, то…", — казав Еббот в оригінальному відео.

В підробленому відео з накладеними субтитрами російською мовою була гірша якість та додана фраза про Володимира Путіна.

"Це нестерпно. Вони кажуть, що вони нічого не можуть з цим зробити. І останнє, що я хочу сказати, Дано, існує тільки одна причина, чому це відбувається, – Джо Байден скасував всі заходи з боротьби з імміграційною політикою, яку впровадив Дональд Трамп, яка дала найнижчий за 40 років показник нелегальної імміграції. І якби президент займався справжніми внутрішніми проблемами, а не пробував грати з Путіним, у якого йому треба повчитись працювати в інтересах власної держави, тоді б все було інакше. Йому треба дотримуватись імміграційних законів. І якби адміністрація виконувала імміграційні закони, що були прийняті Конгресом, то …", — йшлося у підробці.

Варто зазначити, що нейромережі дозволяють імітувати голоси будь-якої людини. Також на користь Deep Fake відео зіграло те, що оригінальний монтаж мав кадри без обличчя Грега Ебботта, тому підробка вийшла напрочуд реалістичною.

Нагадаємо, в листопаді у СтратКомі назвали мету нових фейків РФ із керівництвом України – дестабілізувати ситуацію всередині країни.

29 січня в мережі поширили фейкове звернення Зеленського з підробного телеграм-каналу, в якому він нібито звільняє головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.