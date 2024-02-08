"Дата буде узгоджена": візит Путіна до Туреччини відкладено, — Пєсков

За словами спікера Кремля, поїздка президента РФ, яку двічі відкладали з кінця минулого року, має стати першим його візитом до країни-члена НАТО з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Візит президента Росії Володимира Путіна до Туреччини, який мав відбутися найближчим часом, імовірно, відбудеться наприкінці квітня або на початку травня. Про це заявив на брифінгу прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає російське видання "Интерфакс".

За даними джерела, передбачається, що зустріч двох лідерів може відбутися наприкінці квітня або на початку травня, після проведення місцевих виборів у Туреччині, запланованих на 31 березня, і президентських виборів у Росії, запланованих на 17 березня.

У четвер, 8 лютого, спікер Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що підготовка до зустрічі між президентом Путіним і президентом Туреччини Ердоганом триває, проте точної дати візиту поки не встановлено.

"Москва й Анкара оголосять про терміни візиту щойно дати, природно, із урахуванням електорального циклу в нас і напруженого робочого графіка турецького президента, будуть узгоджені", — сказав Пєсков.

Поїздка Путіна, яку двічі відкладали з кінця минулого року, має стати першим візитом Путіна до країни-члена НАТО з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Нагадаємо, що в грудні 2023 року в ЗМІ писали, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган планує "незабаром" поговорити з лідером РФ Володимиром Путіним.

Тема передання Україні закуплених Туреччиною в Росії ППО С-400 в публічному просторі з'являлася ще 2023 року, коли Анкара офіційно відмовила Пентагону в наданні цих систем Україні. Нещодавно вона знову активно почала обговорюватися. Заступниця держсекретаря США зазначила, що Штати погодяться на повернення Туреччини до програми винищувача F-35, якщо та віддасть С-400 ЗСУ. Чи можливий такий сценарій.