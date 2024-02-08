"Дата будет согласована": визит Путина в Турцию отложен, – Песков

По словам спикера Кремля, поездка президента РФ, которая дважды откладывалась с конца прошлого года, должна стать первым его визитом в страну-члена НАТО с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Визит президента России Владимира Путина в Турцию, который должен был состояться в ближайшее время, вероятно, состоится в конце апреля или в начале мая. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает российское издание "Интерфакс".

По данным источника, предполагается, что встреча двух лидеров может произойти в конце апреля или начале мая, после проведения местных выборов в Турции, запланированных на 31 марта, и президентских выборов в России, запланированных на 17 марта.

В четверг, 8 февраля, спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к встрече между президентом Путиным и президентом Турции Эрдоганом продолжается, однако точная дата визита пока не установлена.

"Москва и Анкара объявят о сроках визита как только даты, естественно, с учетом электорального цикла у нас и напряженного рабочего графика турецкого президента, будут согласованы", — сказал Песков.

Поездка Путина, которая дважды откладывалась с конца прошлого года, должна стать первым визитом Путина в страну-члена НАТО с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Напомним, что в декабре 2023 года в СМИ писали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует "вскоре" поговорить с лидером РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, тема передачи Украине закупленных Турцией у России ПВО С-400 в публичном пространстве появлялась еще в 2023 году, когда Анкара официально отказала Пентагону в предоставлении этих систем Украине. Недавно она снова активно начала обсуждаться. Заместитель госсекретаря США отметила, что Штаты согласятся на возвращение Турции к программе истребителя F-35, если та отдаст С-400 ВСУ. Возможен ли такой сценарий