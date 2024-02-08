"Дата буде узгоджена": візит Путіна до Туреччини відкладено, — Пєсков

За словами спікера Кремля, поїздка президента РФ, яку двічі відкладали з кінця минулого року, має стати першим його візитом до країни-члена НАТО з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Візит президента Росії Володимира Путіна до Туреччини, який мав відбутися найближчим часом, імовірно, відбудеться наприкінці квітня або на початку травня. Про це заявив на брифінгу прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає російське видання "Интерфакс".

За даними джерела, передбачається, що зустріч двох лідерів може відбутися наприкінці квітня або на початку травня, після проведення місцевих виборів у Туреччині, запланованих на 31 березня, і президентських виборів у Росії, запланованих на 17 березня.

У четвер, 8 лютого, спікер Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що підготовка до зустрічі між президентом Путіним і президентом Туреччини Ердоганом триває, проте точної дати візиту поки не встановлено.

"Москва й Анкара оголосять про терміни візиту щойно дати, природно, з урахуванням електорального циклу в нас і напруженого робочого графіка турецького президента, будуть узгоджені", — сказав Пєсков.

Поїздка Путіна, яку двічі відкладали з кінця минулого року, має стати першим візитом Путіна до країни-члена НАТО з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Нагадаємо, що в грудні 2023 року у ЗМІ писали, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує "незабаром" поговорити з лідером РФ Володимиром Путіним.

Крім того, тема передання Україні закуплених Туреччиною в Росії ППО С-400 у публічному просторі з'являлася ще 2023 року, коли Анкара офіційно відмовила Пентагону в наданні цих систем Україні. Нещодавно вона знову активно почала обговорюватися. Заступниця держсекретаря США зазначила, що Штати погодяться на повернення Туреччини до програми винищувача F-35, якщо та віддасть С-400 ЗСУ. Чи можливий такий сценарій