Канцлер ФРН Шольц поділився фото зі своїм "двійником": про кого мова

Німецький політик Олаф Шольц зустрівся із сенатором Крісом Кунсом в межах свого візиту до Вашингтона, зокрема для обговорення із представниками верхньої палати Конгресу США подальшої допомоги Україні.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого візиту до Вашингтона зустрівся зі своїм "двійником" Крісом Кунсом, сенатором від Демократичної партії. Про це Шольц повідомив у X (колишній Twitter) у п'ятницю, 9 лютого.

"Завжди приємно зустріти мого двійника Кріса Кунса", — написав Шольц.

Світлину, на якій обидва політики стоять поруч та усміхаються, оприлюднив у своїх соцмережах і Кунс. Відповідне фото він підписав словами: "Хто з них хто?".

Кріс Кунс: що про нього відомо

Кріс Кунс — 60-річний американський політик, котрий представляє штат Делавер у Сенаті США з 15 листопада 2010 року.

Під час навчання, у 1988 році, він перейшов з Республіканської партії до Демократичної. Голова Виконавчої влади округу Нью-Касл з 2005 по 2010.

У січні 2022 проголосував проти проєкту санкцій для газогону "Північний потік-2" як засобу запобігання російському вторгненню в Україну.

Для чого Шольц приїхав до Вашингтону

Нагадаємо, 9 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого візиту до Вашингтона зустрівся із сенаторами США та обговорив подальшу допомогу Україні.

Німецький політик не приховував позитивних емоцій від зустрічі з членами Сенату США. Він розмовляв з представниками Демократичної та Республіканської партій.

"Україна потребує всієї нашої підтримки, щоб захистити себе від російської агресії", — заявив він.

8 лютого у Сенаті США відбулось процедурне голосування за розгляд законопроєкту стосовно допомоги Україні. Загалом 67 сенаторів проголосували за рішення, яке забезпечить подальший процес розгляду й ухвалення документа, 32 висловилися проти.

Зазначимо, напередодні у Сенаті США не підтримали Великий пакет фінансування міжнародної допомоги та міграційної реформи. Однак сенатори вирішили переглянути законопроєкт про допомогу Україні, але вже без питання стосовно захисту американського кордону з Мексикою.

Нагадаємо, 7 лютого аналітики ISW повідомляли, що США не будуть нескінченно озброюватиУкраїну. За словами аналітиків, запити України щодо міжнародної безпеки в довгостроковій перспективі знизяться, оскільки Київ нарощує власний оборонний потенціал. На їхню думку, Україна поступово самостійно забезпечить себе озброєнням.