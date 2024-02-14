"США потрібен психічно здоровий президент": Байдена закликали визнати недієздатним

Генеральний прокурор Західної Вірджинії Патрік Моррісі стверджує, що "зниження розумових здібностей" американського лідера викликає "серйозне занепокоєння", особливо, коли "нація стикається з кризою".

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Генеральний прокурор Західної Вірджинії Патрік Моррісі у вівторок, 13 лютого, закликав віцепрезидента США Деві Гарріса застосувати 25-ту поправку проти президента Джо Байдена, стверджуючи, що він "фізично не в змозі виконувати свої обов’язки". Про це повідомляє The Hill.

За інформацією видання, Моррісі стверджував, що психічне здоров’я Байдена викликає "серйозне занепокоєння" після публікації минулого тижня 388-сторінкового звіту спеціального прокурора, в якому президента США описують як "старого чоловіка із добрими намірами та поганою пам’яттю".

У медіа додали, що Байден "агресивно відбивався" від такої характеристики.

"Зниження розумових здібностей президента Байдена викликає велике занепокоєння американців, особливо в цей час, коли наша нація стикається з кризою за кризою як тут, так і за кордоном. Нам потрібен психічно здоровий президент", — написав Моррісі.

Генеральний прокурор Республіканської партії заявив, що звіт "малює чітку картину президента, який не підходить для виконання роботи".

"25-та поправка була прийнята Конгресом в 1965 році для уточнення президентської спадкоємності після вбивства колишнього президента Кеннеді. Вона також включала розділ, що дозволяє віце-президенту та кабінету міністрів усунути президента з посади, якщо він буде визнаний фізично непридатним для роботи", — йдеться у листі Моррісі.

Нагадаємо, у вівторок, 13 лютого, Палата представників США оголосила імпічмент міністру внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркасу. Це голосування стало лише другим випадком в історії США та першим за майже 150 років.