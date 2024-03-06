Куля з вогню і диму: у мережі опублікували кадри вибуху на ТЕЦ в Туві (відео)

Внаслідок НП у Туві без опалення залишилась третина населення міста Шагонар. Губернатор запевнив, що відшукали усіх поранених і ніхто не згорів у вогні.

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У момент вибуху на Шагонарській ТЕЦ над будівлями спалахнула вогняна куля. Суміш полум'я та диму швидко розрослися, поглинувши найближчі споруди. Відео з місця надзвичайної події опублікували у Telegram-каналі "360TV".

Кадри з Шагонала з'явились у мережі о 12:37 (за київським часом). Запис веде оператор, який спершу показує панораму місцевості — майданчик, огороджене колючим дротом "Єґоза" та спостережувальні вишки охорони. За мить камера дещо розвертається і тоді спалахує стіна вогню та диму, яка несеться на глядача.

Вибухи в РФ — деталі інциденту в Туві

Зазначимо, зранку 6 березня стало відомо про потужний вибух, який стався у російському місті Шагонар в Туві, розташованому на відстані 3500 км від України. Місцевий губернатор Владислав Ховалиг повідомив, що сталась надзвичайна подія на місцеві ТЕЦ. Спершу повідомляли про поранення 10 людей, потім — про поранення 18 та зникнення трьох, загиблі відсутні. Чиновник заявив, що місто частково залишилось без опалення. При цьому температура повітря у вказаній місцевості опускається до -16 та -26 градусів.

За кілька годин Ховалиг уточнив наслідки вибуху на Шагонарській ТЕЦ. За його словами, постраждали 23 людини, зниклих немає. Тепло не подається у 62 багатоквартирних будинки та 216 приватних. Без опалення — 4 тис. осіб, що складає третину від населення міста (12 тис.). Офіційна причина вибуху — "детонація вугільного пилу" у відсіку теплоподачі.

Раніше в РФ відбулись аналогічні інциденти, внаслідок яких російські громадяни жили без тепла. Наприклад, схоже НП відбулось у січні 2024 року у Підмосков'ї. Як повідомляли ЗМІ, через аварію припинила роботу місцева теплостанція. Схожа подія сталась у листопаді 2023 року — тоді без опалення опинилось 1,5 млн москвичів.

Нагадуємо, у січні-лютому 2024 року у РФ почастішали вибухи на нафтобазах. Зокрема, 3 березня загорілись контейнери з пальним у Феодосії. Російська влади запевнила, що НП не сталось, але все ж пустило автомобілі в об'їзд місця вибуху. 4 березня безпілотник виявили у Санкт-Петербурзі: він приземлився на нафтовий термінал, але 20 кг вибухівки не здетонували. 5 березня вибухнуло у Бєлгородській області за 100 км від України. В ГУР Міноборони підтвердили, що пальне підірвали спецслужби, при чому використали для цього дрони українського виробництва.