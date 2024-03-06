Шар из огня и дыма: в сети опубликовали кадры взрыва на ТЭЦ в Туве (видео)

В результате ЧП в Туве без отопления осталась треть населения города Шагонар. Губернатор заверил, что отыскали всех раненых и никто не сгорел в огне.

Related video

В момент взрыва на Шагонарской ТЭЦ над зданиями вспыхнул огненный шар. Смесь пламени и дыма быстро разрослись, поглотив ближайшие сооружения. Видео с места чрезвычайного происшествия опубликовали в Telegram-канале "360TV".

Кадры с Шагонала появились в сети в 12:37 (по киевскому времени). Запись ведет оператор, который сначала показывает панораму местности — площадку, огражденное колючей проволокой "Егоза" и наблюдательные вышки охраны. Через мгновение камера несколько разворачивается и тогда вспыхивает стена огня и дыма, которая несется на зрителя.

Взрывы в РФ — детали инцидента в Туве

Отметим, утром 6 марта стало известно о мощном взрыве, который произошел в российском городе Шагонар в Туве, расположенном на расстоянии 3500 км от Украины. Местный губернатор Владислав Ховалиг сообщил, что произошло чрезвычайное происшествие на местной ТЭЦ. Сначала сообщали о ранении 10 человек, затем — о ранении 18 и исчезновении трех, погибшие отсутствуют. Чиновник заявил, что город частично остался без отопления. При этом температура воздуха в указанной местности опускается до -16 и -26 градусов.

Через несколько часов Ховалиг уточнил последствия взрыва на Шагонарской ТЭЦ. По его словам, пострадали 23 человека, пропавших без вести нет. Тепло не подается в 62 многоквартирных дома и 216 частных. Без отопления — 4 тыс. человек, что составляет треть от населения города (12 тыс.). Официальная причина взрыва — "детонация угольной пыли" в отсеке теплоподачи.

Ранее в РФ произошли аналогичные инциденты, в результате которых российские граждане жили без тепла. Например, похожее ЧП произошло в январе 2024 года в Подмосковье. Как сообщали СМИ, из-за аварии прекратила работу местная теплостанция. Похожее событие произошло в ноябре 2023 года — тогда без отопления оказалось 1,5 млн москвичей.

Напоминаем, в январе-феврале 2024 года в РФ участились взрывы на нефтебазах. В частности, 3 марта загорелись контейнеры с горючим в Феодосии. Российские власти заверили, что ЧП не произошло, но все же пустили автомобили в объезд места взрыва. 4 марта беспилотник обнаружи ли в Санкт-Петербурге: он приземлился на нефтяной терминал, но 20 кг взрывчатки не сдетонировали. 5 марта взорвался в Белгородской области в 100 км от Украины. В ГУР Минобороны подтвердили, что топливо взорвали спецслужбы, причем использовали для этого дроны украинского производства.