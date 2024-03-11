"Фінал для мене": Ердоган заявив, що майбутні вибори в Туреччині стануть для нього останніми

Чинний президент Реджеп Таї Ердоган переміг у більш ніж десяти голосуваннях, починаючи з 2002 року.

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що майбутній етап голосування на місцевих виборах буде для нього "останнім". Про це повідомляє Politico.

Усі турецькі міста, провінції та муніципалітети братимуть участь у голосуванні 31 березня, щоб обрати мерів і членів рад.

За заявою Ердогана, це буде його остання участь у голосуванні.

"Відповідно до закону, ці вибори — мої останні", — сказав він.

Ердоган заявив, що результати місцевих виборів матимуть значний вплив на його стратегію в забезпеченні політичної безперервності.

"Це фінал для мене. Згідно з мандатом, наданим законом, це мої останні вибори. Результатом народного голосування буде передача моєї політичної спадщини моїм братам і сестрам, які прийдуть після мене", — додав він.

Зазначимо, що Реджеп Таїп Ердоган, засновник і голова Партії справедливості та розвитку (ПСР), обіймає посаду президента Туреччини з 2014 року, після того як він десятиліття перебував на посаді прем'єр-міністра країни.

Нагадаємо, що 8 березня Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини, висловив бажання провести мирний саміт за участю РФ. Він також заявив, що відбулося обговорення безпеки в Чорному морі та зернові коридори.

3 березня Росія і Китай дійшли висновку, що Москва нібито має бути присутня на мирних переговорах для припинення війни в Україні. Такого висновку дійшли заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін і спеціальний представник Китаю з євразійських справ Лі Хуей під час зустрічі.

Того ж дня міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що зараз час для того, щоб залагодити конфлікт України і РФ шляхом дипломатії.