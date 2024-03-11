"Потрібно поважати волю України": в Японії прокоментували нещодавню заяву Папи Римського

За словами генерального секретаря японського уряду Йосімасу Хаясі, офіційний Токіо має намір продовжити політику санкцій проти РФ та підтримуватиме співпрацю Києва з розвиненими промисловими країнами.

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До незалежності України та її волі потрібно ставитися з повагою. Лише від українського народу буде залежати доцільність переговорів з окупантами. Про це заявив генеральний секретар японського уряду Йосімасу Хаясі, пише видання Nikkei.

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"Папа не просить Україну здатися": у Ватикані спробували пояснити слова понтифіка

Подібним чином політик прокоментував нещодавню гучну заяву Папи Римського, яка містить заклик до України "підняти білий прапор" та погодитися на початок переговорів з Москвою.

"Наш підхід до переговорів, за результатами яких буде визначатися майбутнє України, у тому числі, необхідність ведення переговорів про припинення бойових дій, повинно залежати лише від того, якою буде воля українського народу", — зауважив Хаясі.

Крім того, він розкритикував початок попереднього голосування на так званих "виборах" російського президента на тимчасово окупованих армією загарбників територіях на сході та півдні України. Представник уряду Японії вважає неприпустимим проведення виборів на незаконно захоплених територіях України.

Офіційний Токіо, продовжив Хаясі, надалі має намір дотримуватися політики санкцій проти Росії і планує надалі підтримувати співпрацю України з промислово розвиненими країнами G7.

До чого закликав Україну Папа Франциск

Нагадаємо, що глава Римо-католицької церкви Франциск дав скандальне інтерв'ю журналістам швейцарської телекомпанії RSI. Серед іншого понтифік висловив думку, що "сильнішим виявиться той, у кого буде мужність підняти білий прапор". Таким чином він відповів на запитання журналіста. Крім того, Папа Римський вважає "сміливістю" ведення переговорів та закликав Київ піти на такий крок, "поки не пізно".

Слова Франциска викликали неабиякий резонанс. У зв'язку з цим очільник пресслужби Святого престолу Маттео Бруні заявив, що високопоставлений священнослужитель нібито просто підхопив вислів про "білий прапор", який запропонував журналіст. До того ж, Папа таким чином нібито вкотре показав, що є "глибоким прихильником" українського народу.

Реакція України на риторику Папи Римського

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував заяву Папи Франциска. Дипломат наголосив, що білі стіни українських будинків, які зруйнували російські снаряди, "вельми показово вказують на те, кому саме потрібно зупинитися", аби завершити війну.

Нагадаємо, що у Ватикані напередодні, 10 березня, прокоментували звернення Папи Римського до російської католицької молоді, під час якої понтифік закликав їх брати приклад з історичних діячів, які були прихильниками імперіалізму.

Водночас в Офісі президента України 15 вересня минулорго року пояснили, чому Франциск не може виступити посередником у врегулюванні війни, яку проти нашої країни розв'язала РФ.