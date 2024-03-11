"Нужно уважать волю Украины": в Японии прокомментировали недавнее заявление Папы Римского

По словам генерального секретаря японского правительства Есимасу Хаяси, официальный Токио намерен продолжить политику санкций против РФ и будет поддерживать сотрудничество Киева с развитыми промышленными странами.

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К независимости Украины и ее воле нужно относиться с уважением. Только от украинского народа будет зависеть целесообразность переговоров с оккупантами. Об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Есимасу Хаяси, пишет издание Nikkei.

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"Папа не просит Украину сдаться": в Ватикане попытались объяснить слова понтифика

Подобным образом политик прокомментировал недавнее громкое заявление Папы Римского, которое содержит призыв к Украине "поднять белый флаг" и согласиться на начало переговоров с Москвой.

"Наш подход к переговорам, по результатам которых будет определяться будущее Украины, в том числе, необходимость ведения переговоров о прекращении боевых действий, должно зависеть только от того, какой будет воля украинского народа", — отметил Хаяси.

Кроме того, он раскритиковал начало предварительного голосования на так называемых "выборах" российского президента на временно оккупированных армией захватчиков территориях на востоке и юге Украины. Представитель правительства Японии считает недопустимым проведение выборов на незаконно захваченных территориях Украины.

Официальный Токио, продолжил Хаяси, в дальнейшем намерен придерживаться политики санкций против России и планирует в дальнейшем поддерживать сотрудничество Украины с промышленно развитыми странами G7.

К чему призвал Украину Папа Франциск

Напомним, что глава Римско-католической церкви Франциск дал скандальное интервью журналистам швейцарской телекомпании RSI. Среди прочего понтифик высказал мнение, что "сильнее окажется тот, у кого будет мужество поднять белый флаг". Таким образом он ответил на вопрос журналиста. Кроме того, Папа Римский считает "смелостью" ведение переговоров и призвал Киев пойти на такой шаг, "пока не поздно".

Слова Франциска вызвали большой резонанс. В связи с этим глава пресс-службы Святого престола Маттео Бруни заявил, что высокопоставленный священнослужитель якобы просто подхватил выражение о "белом флаге", которое предложил журналист. К тому же, Папа таким образом якобы в очередной раз показал, что является "глубоким сторонником" украинского народа.

Реакция Украины на риторику Папы Римского на риторику Папы Римского

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление Папы Франциска. Дипломат подчеркнул, что белые стены украинских домов, которые разрушили российские снаряды, "весьма показательно указывают на то, кому именно нужно остановиться", чтобы завершить войну.

Напомним, что в Ватикане накануне, 10 марта, прокомментировали обращение Папы Римского к российской католической молодежи, во время которого понтифик призвал их брать пример с исторических деятелей, которые были сторонниками империализма.

В то же время в Офисе президента Украины 15 сентября прошлого года объяснили, почему Франциск не может выступить посредником в урегулировании войны, которую против нашей страны развязала РФ.