Затинався і хвилювався: депутат прийшов у Держдуму РФ "п'яним", — росЗМІ (відео)

Російський політик Сергій Веремеєнко хвилювався і намагався щось пояснити про "страшну зброю", яку має показати РФ у відповідь на зовнішню загрозу.

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12 березня у Державній думі РФ спробував виступити депутат від партії "Єдина Росія" Сергій Веремеєнко. Росіянин, який є керівником провідного заводу з виробництва мікропроцесорів, говорив незв'язно, тому виникла підозра, що чоловік у стані сп'яніння. Про події у Держдумі РФ розповіли у медіа Baza.

Журналісти слухали онлайн-трансляцію пленарного засідання російського парламенту. У певний момент взяв слово Сергій Веремеєнко, який намагався щось сказати колегам-депутатам.

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З розшифровки виступу російського політика випливає, що він намагався поставити запитання голові комісії боротьби з іноземним втручанням Василю Пискарьову. Зокрема, згадав, що на кожну дію ззовні Росія певним чином відповідає, і натякнув, що за кордоном можуть не повірити, що ЗС РФ дійсно мають "страшну зброю".

"На кожну практично зараз дію недружніх сил відбувається наша протидія. Але. От хотілося б подумати, а як ми відповідатимемо їм? Або знову вони скажуть: "А ви привезли… цю страшну зброю насправді".

Веремеєнко, ставлячи своє питання, затинався та переривався, заплутувався у словесних конструкціях. Врешті спікер Держдуми Володимир Володін це зупинив: обірвав спікера і подякував за виступ. За оцінками журналістами, слова депутата можуть свідчити про те, що він був або "дуже стомленим", або "п'яним".

Сергій Веремеєнко — 68-річний підприємець та депутат Федеральних зборів Державної думи РФ від партії "Єдина Росія". Росіянин є заступником генерального директора Науково-виробничого підприємства "Сапфір", яке займається випуском мікропроцесорів для потреб Міноборони та Міненергетики. Веремеєнко перебуває під санкціями України та усіх країн-партнерів, — вказано на порталі НАЗК. Також його шукають працівники СБУ за посягання на територіальну цілісність України.

Вибухи в РФ — деталі

Зазначимо, вночі та зранку 12 березня пролунала низка вибухів на об'єктах у кількох російських областях біля кордону з Україною і на більшій відстані. Зокрема, гучні звуки чули у Бєлгородській, Курській та Орловській областях. В Міноборони відзвітували, що відбулась атака 25 дронів — їх усі начебто збили.

Тим часом у мережі опублікували кадри пожежі з Нижньоновгородської області РФ. На відео видно, як палає один з найпотужніших нафтопереробних заводів, який випускає бензин, дизельне та авіаційне пальне.

Крім того, зранку 12 березня почалась атака території РФ бійцями "Легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" та "Сибірського батальйону". Спершу бійці показали кадри влучання по БТР ЗС РФ, потім заявили, що взяли під повний контроль село Тьоткине у Курській області.

Ще один інцидент у РФ — падіння військового вантажного літака Іл-76 у Іванівській області. Спершу було відомо про загибель 10 осіб. Згодом з'явились підтвердження про 16 знешкоджених росіян.