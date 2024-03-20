"Найнечесніші в історії Росії": у росЗМІ оцінили рівень фальсифікації на виборах Путіна

Аномальність у результатах виборів в РФ у виданні пояснюють в першу чергу тим, що в скриньки для голосування могли фізично вкидати бюлетені за кандидатів, або ж приписувати певну їх кількість до протоколів.

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За підрахунками явки виборців на голосуваннях за президента в Російській Федерації – це найбільш сфальсифіковані вибори в історії країни. Про це повідомило видання Meduza.

"Це були найнечесніші вибори в історії Росії. Через масштаби фальсифікацій не можна навіть прикинути кількість вкрадених голосів", — йдеться у матеріалі.

Як розповідають у виданні, російська центральна виборча комісія (ЦВК) продовжує оприлюднювати дані щодо голосування на окремих виборчих дільницях, що дозволяє зробити висновки про те, як саме цифри на виборах дали такі результати. Зазначимо, що лідер Кремля Володимир Путін, який балотувався як самовисуванець, отримав, за заявами, 87,28% голосів при явці 77,44%.

Згідно з інформацією, яку журналістам вдалося зібрати, точно визначити масштаб фальсифікацій складно, проте він значно вищий, ніж у 2018 році, коли результати на більш ніж третині виборчих дільниць у країні мали бути анульовані.

Аномальність у результатах у виданні пояснюють в першу чергу тим, що в скриньки для голосування фізично вкидають бюлетені за кандидатів, або ж приписують певну кількість бюлетенів до протоколів.

Журналісти також вказують на те, що до причин подібної ситуації може відноситися й переписування голосів від одного кандидата іншому без вкидань бюлетенів та відповідної зміни загальної явки.

Більше того, Meduza відзначила, що явка на певних дільничних виборчих комісіях не лише ідентична, але й систематично змінюється з плином часу. Іншими словами, деякі територіальні або регіональні комісії просто "малюють" явку.

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що президент Російської Федерації Володимир Путін намагається використати "рекордну явку" виборців та свою так звану перемогу, аби створити інформаційні умови для затяжної війни в Україні.