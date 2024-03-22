Білий дім про стрілянину в Москві: ніщо не вказує на причетність України

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв, як і низка пропагандистів, уже почав натякати, що до стрілянини в Москві нібито могла бути причетна Україна.

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США в особі координатора стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Джона Кірбі висловили співчуття постраждалим від масштабної стрілянини в Москві, пише The Hill.

Кірбі звернув увагу, що на кадри з місця нападу важко дивитися.

"Фото просто жахливі. Просто важко дивитися, і наші думки, очевидно, будуть із жертвами цього жахливо-жахливого нападу", — сказав він.

Водночас він підкреслив, що не бачить ознак того, що Україна або українці причетні до стрілянини в Москві.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України кажуть, що нинішня стрілянина в Підмосков'ї є свідомою провокацією режиму Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота.

"Це свідома провокація спецслужб Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Кремлівський тиран із цього починав свою кар'єру і такими самими злочинами проти власних громадян хоче її завершити", — заявив представник української розвідки Андрій Юсов.

Реакція Москви

Тим часом російські ЗМІ поширюють новину про те, що в усьому винна "українська ДРГ".

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв, як і низка пропагандистів, уже почав натякати, що до стрілянини нібито могла бути причетна Україна.

"Якщо буде встановлено, що це терористи київського режиму, чинити з ними та їхніми ідейними натхненниками інакше — неможливо. Усі вони мають бути знайдені і безжально знищені як терористи", — написав він.

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Білий дім не має права видавати індульгенції, можливо, причетним до стрілянини в "Крокус Сіті Холі" Україні та українцям.

Коментуючи заяву представника Білого дому Джона Кірбі з приводу стрілянини в "Крокус Сіті Холі", вона написала: Білий дім заявив, що не бачить ознак того, що Україна або українці причетні до стрілянини в Москві.

"На якій підставі офіційні особи у Вашингтоні роблять висновки в розпал трагедії про чиюсь непричетність? Якщо у США є або були достовірні дані з цього приводу, їх необхідно негайно передати російській стороні. А якщо таких даних немає, то Білий дім не має права видавати кому-небудь індульгенції. Усіх причетних, як заявило російське керівництво, встановлять компетентні органи", — підкреслила Захарова.

Російська влада розслідує напад.

Про стрілянину в "Крокус Сіті Хол"

У п'ятницю, 22 березня, кілька озброєних людей відкрили вогонь з АКМ у московському концертному залі "Крокус Сіті Хол", унаслідок чого щонайменше 40 людей загинули і понад 140 осіб дістали поранення, як повідомила Федеральна служба безпеки Росії.

На одному з відеороликів, опублікованих у соціальних мережах, знято, як бойовики стріляють у мирних жителів біля вивіски на вхід до зали. На інших кадрах видно, як кілька людей лежать на землі в калюжі крові.

За повідомленнями російських ЗМІ, під час нападу нападники кидали вибухівку, а дах будівлі обвалювався. Терористи підпалили крісла в залі, звідки вогонь поширився по всій будівлі. Площа пожежі може бути понад 3 тисячі квадратних метрів

Агентство AP повідомило, що ця стрілянина стала найгіршою в Росії за останні два десятиліття.

Стрілянина сталася незабаром після того, як посольство США в Росії 7 березня оголосило тривогу безпеки, попереджаючи про те, що "екстремісти" планують напад на російську столицю. Попередження пролунало лише через кілька годин після того, як ФСБ заявила, що попередила напад на синагогу в Москві, котрий, як повідомляють, було організовано войовничим мусульманським угрупованням-сунітом.

Важливо

Стрілянина у Crocus City Hall під Москвою: щонайменше 40 загиблих, 140 поранені, — росЗМІ (відео)

Нагадаємо, Фокус писав, що дипломатичні відомства США, Великої Британії та низки інших країн попередили громадян, які перебувають у РФ, про можливість терактів. У чому саме полягатиме загроза, у повідомленні не пояснювалося.