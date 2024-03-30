Болгарія та Румунія завтра долучаться до Шенгенської зони: що зміниться для українців (карта)

За інформацією Єврокомісії, важливим етапом стане ухвалення рішення щодо можливого скасування перевірок на сухопутних кордонах, і це питання обговорюватиметься протягом 2024 року.

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Відзавтра, 31 березня, Болгарія та Румунія стануть довгоочікуваними членами Шенгенської угоди й приєднаються до Шенгенської зони. Про це 30 березня йдеться в повідомленні на сайті Європейської комісії.

Як зазначається в релізі, шенгенські правила діятимуть в обох державах-членах цієї зони, включаючи видачу шенгенських віз, а от контроль на внутрішніх і морських кордонах між цими країнами й іншими членами Шенгенської зони буде скасовано.

"Комісія рішуче схвалює це досягнення. Приєднання цих двох держав-членів до Шенгенської зони зробить спільну територію привабливішою завдяки значному розширенню найбільшої у світі спільної території без внутрішнього прикордонного контролю", — ідеться в повідомленні Єврокомісії.

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Комісія продовжуватиме надавати всю необхідну підтримку головуванню Ради, щоб забезпечити ухвалення рішення щодо сухопутних кордонів у 2024 році, контроль на яких поки що залишиться незмінним.

"Я схвалюю скасування внутрішніх перевірок на повітряному та морському кордоні. Це великий успіх для обох країн. І історичний момент для Шенгенської зони — найбільшої зони вільного пересування у світі. Разом ми будуємо сильнішу, об'єднанішу Європу для всіх наших громадян", — зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Також між державами-членами вздовж західнобалканського та східно-середземноморського маршрутів, включаючи Болгарію, Румунію, Австрію, Грецію, Угорщину та Словаччину, було створено регіональну ініціативу щодо співпраці поліції. Це дозволить спільно та стабільно вирішувати крос-виклики, зокрема щодо транскордонної злочинності.

Що зміниться для громадян України

Після приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони українці матимуть можливість подорожувати цими країнами за умов класичного безвізового режиму — до 90 днів протягом 180 днів.

Раніше ці країни надавали українцям додатковий термін ще 90 днів безвізового перебування в разі туристичних поїздок, якщо особа не просила про статус тимчасового захисту.

Стисло про Шенгенську зону

Шенгенська зона без контролю на внутрішніх кордонах — міжурядовий проєкт, який розпочався в 1985 році між п’ятьма державами-членами: Бельгією, Францією, Німеччиною, Люксембургом і Нідерландами.

Із часом Шенгенська зона розширилася та на сьогодні є найбільшою зоною вільного пересування у світі. Наразі до Шенгенської зони належить 29 країн, вона охоплює понад 4 мільйони квадратних кілометрів і населена майже 420 мільйонами людей. Приєднання Румунії та Болгарії розширить цю зону до 4,5 мільйона квадратних кілометрів і населення — до 450 мільйонів.

Карта Шенгенської зони станом на 26 вересня 2023 року Фото: Вікіпедія

Важливим етапом стане ухвалення рішення щодо можливого скасування перевірок на сухопутних кордонах, і це питання обговорюватиметься протягом 2024 року.

Раніше проти включення Румунії та Болгарії до Шенгенської зони виступала Австрія через занепокоєння нелегальною імміграцією. Однак у середині грудня 2023 року міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер оголосив про пом’якшення позиції Відня, запропонувавши безпаспортні подорожі літаком із цих країн в обмін на посилення заходів безпеки на кордоні.

У грудні 2023 року Угорщина погрожувала Болгарії, що накладе вето на вступ до Шенгенської зони, якщо Софія не скасує транзитну плату за російський газ.

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Нагадаємо, що 15 січня німецьке видання Bild опублікувало статтю з покликанням на секретні документи бундесверу, де йшлося, що Німеччина веде підготовку до можливого збройного конфлікту з РФ, який може початися найближчим часом.

Раніше, 7 січня, повідомлялося, що якщо Росія зможе перемогти в Україні, тоді на Європу чекатимуть глобальні наслідки й однією з наступних жертв стане Молдова, про що заявив ексглава ЦРУ Девід Петреус.