Вимагають відставки уряду: в Ізраїлі почалися масштабні протести (відео)

За даними журналістів, організатори протесту закликали прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу і його уряд подати у відставку і провести дострокові вибори в Ізраїлі.

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В Ізраїлі спалахнули масові протести, супроводжувані вимогами про достроковий відхід уряду. Учасники мітингів наполягають на проведенні нових виборів. Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Ініціатори масових демонстрацій закликали прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу і його адміністрацію до відставки, висунули вимогу про проведення дострокових виборів в Ізраїлі, а також висувають ідею про досягнення угоди щодо звільнення заручників. Наразі понад 130 осіб перебувають у полоні в секторі Гази.

Цього тижня в Єрусалимі буде проведено чотири дні протестів і масових зібрань.

Організатори стверджують, що в заході взяли участь понад 100 000 осіб, тоді як ЗМІ повідомили про десятки тисяч присутніх.

Багато учасників заявили, що причина мітингів у тому, що Беньямін Нетаньягу досі утримує владу, незважаючи на те, що пройшло півроку з терористичної атаки з боку ХАМАС.

За даними поліції, щонайменше одного протестувальника затримали.

Протестувальники встановили понад сто наметів біля будівлі Кнесету, щоб провести ніч на місці подій.

Реакція Беньяміна Нетаньягу на протести

На пресконференції в неділю, 31 березня, коли розпочався протест із вимогою виборів, Нетаньягу заявив, що такий крок паралізує країну — "у розпал війни, за мить до перемоги" — на строк до восьми місяців.

Нагадаємо, що Ізраїль прибрав текст про напад ХАМАСу зі своєї пісні на Євробаченні після того, як керівники пісенного конкурсу попередили, що пісня "Жовтневий дощ" занадто політична.