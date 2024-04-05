"Люди плакали": в Таїланді спалахнув пором з туристами, є постраждалі (відео)

Рятувальні судна не змогли достатньо наблизитись, тож пасажири та члени екіпажу були змушені стрибати в море. Один з пасажирів розповів, що на борту панував хаос, і люди ледь встигли отримати жилети.

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Пасажири таїландського порома були змушені стрибати в море, щоб врятуватись від великої пожежі, що охопила судно в Сіамській затоці. Деталями 4 квітня поділились у The Independent.

Нічний паром з провінції Сураттхані вже майже дістався популярного серед туристів острова Ко Тао, коли один з пасажирів почув тріск. Невдовзі на борту став відчутним запах диму.

За п’ять хвилин пором охопив вогонь, а над ним здійнявся густий дим. Пасажири у паніці почали стрибати у воду. За даними ЗМІ, на борту Ko Jaroen 2 перебували 108 осіб, і 97 з них — пасажири.

"Ми ледве змогли вчасно отримати рятувальні жилети. Це було хаотично. Люди плакали", — розповів пасажир Мейтрі Промджампа.

Повідомляється, що пожежа спалахнула приблизно о 7:00 ранку за місцевим часом. Відправлення порома було приблизно о 23:00 напередодні.

Місцеві екстрені служби отримали перше повідомлення про інцидент о 6:40. З Ко Тао вирушили човни на допомогу членам екіпажу та пасажирам. Усіх, хто перебував на борту, вдалося врятувати.

Вже о 8:20 пожежу загасили. Деякі пасажири отримали незначні травми, зокрема є постраждалі від вдихання диму. У Таїланді розпочали розслідування щодо причини займання.

У Sky News проінформували, що Мейтрі Промджампа — житель Сураттхані, який їздить на Ко Тао через роботу. Він пояснив, що рятувальні човни не змогли достатньо наблизитись через загрозу вибухів. Через це людям доводилося стрибати за борт.

"Кожен мав допомогти собі сам", — підкреслив Промджампа.

Зазначається, що пором, попри пожежу, не затонув.

У The Guardian передали, що місцева влада прокоментувала причину пожежі. Чиновники заявили, що спалах відбувся у двигуні, але деталі з’ясовуються.

В OBOZ.UA з посиланням на джерела у посольстві України в Таїланді повідомили, що інформації про постраждалих українців на борту порома немає.

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