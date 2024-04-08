РФ набирає некваліфікованих лікарів з Африки через дефіцит людей, — розвідка Британії

За даними аналітиків, за 15 місяців противник залишився без 7 500 спеціалістів, адже частина з них прийняла рішення залишити країну через мобілізацію. Тепер проблему намагаються вирішити в інший спосіб, але це може призвести до погіршення якості послуг у сфері медицини.

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У Росії фіксується значний дефіцит медичних працівників. Частина з них покинули країну, щоб уникнути призову під час мобілізації. У звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії розповіли, як противник намагається вийти з становища.

За даними аналітиків, кілька днів тому голова Державної думи Росії заявив, що країні не вистачає близько 30 тисяч лікарів, а в районних лікарнях дефіцит і зовсім становить близько 50%. Ще в листопаді минулого року ця цифра була значно нижчою.

"Брак лікарів пояснюється тим, що деякі з них працюють у приватному секторі, а інші покинули країну. Після мобілізації російських військових у вересні 2022 року лікарів прямо попередили, щоб вони не покидали країну. До 2 відсотків російських лікарів і медичних працівників все ж таки покинули Росію, щоб уникнути призову", — ідеться в повідомленні.

Окремо в британській розвідці додали, що до російських лікарів також за останній час зросли вимоги, що призвело до подальшого скорочення. За оцінкою, яка була проведена на початку року, за 15 місяців противник залишився без 7500 представників медичної сфери.

Кремль намагається розв'язати цю проблему і один зі способів, як повідомляли в Центрі аналізу європейської політики, набір лікарів з африканських країн. При цьому їхня кваліфікація не підтверджується жодними документами.

"Серйозні ресурсні та фінансові витрати на підтримку війни Росії в Україні негативно позначаються на цілій низці цивільних секторів, які обслуговують російське населення. Кількість медичних працівників у Росії продовжуватиме скорочуватися протягом 2024 року. Залучення медичного персоналу ззовні з обмеженою перевіркою кваліфікації може призвести до погіршення якості надання медичної допомоги", — підсумували аналітики Міноборони Великої Британії.

Росіяни через дефіцит лікарів почали набирати "фахівців" з Африки Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 19 березня повідомлялося, що Росія зіткнулася з дефіцитом моряків, адже охочих померти в морі вкрай мало. За словами спікера ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, навчання морській справі займає багато часу, а з кожною атакою по кораблях Чорноморського флоту кількість особового складу продовжує зменшуватися.