У Сіднеї чоловік із ножем напав на людей у торговельному центрі: уже шестеро загиблих (відео, карта)

За даними поліції, п'ятеро людей, зокрема 9-місячна дитина, поранені і зараз перебувають у лікарні. Багато відвідувачів встигли закритися в магазинах і підсобних приміщеннях.

Related video

В австралійському мегаполісі Сіднеї чоловік із ножем напав у суботу, 13 квітня, на відвідувачів переповненого торгового центру Westfield у районі Бонді-Джанкшен. Про це повідомляє The Guardian.

За останніми даними, поліцію та інші служби викликали в один із найбільших торговельних центрів у діловій частині Сіднея, неподалік від популярного пляжу Бонді, у другій половині дня за австралійським часом після того, як кілька людей дістали ножові поранення.

Фото: Google Maps

Як повідомляє поліція, загинули щонайменше шестеро відвідувачів, п'ятьох госпіталізовано, зокрема 9-місячну дитину. Багато покупців встигли закритися в магазинах і підсобних приміщеннях.

За свідченнями очевидців, нападників начебто було двоє, проте одному з них вдалося втекти, а другого застрелила поліцейська, яка опинилася поруч. Цим вона врятувала життя багатьом відвідувачам торгового центру.

Мотиви нападу поки що невідомі, проте правоохоронці Австралії перевіряють можливість причетності нападника до радикальних ісламістів. Водночас поліція вважає, що зловмисник діяв поодинці й особливої загрози не існує.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе повідомив, що йому відомо про те, що трапилося.

"На жаль, повідомляється про численні жертви, і всі австралійці насамперед думають про постраждалих та їхніх близьких", — написав він у соцмережі X.

Прем'єр-міністр і комісар Федеральної поліції Австралії Ріс Кершоу попросив не спекулювати на тому, що трапилося, і заявив, що наразі ще зарано визначити суть того, що сталося. Відомо лише, що нападник — 40-річний чоловік, і якщо це та людина, про яку відомо поліції, то це не теракт і нападник не був ідеологічно вмотивований.

Наразі торговий центр зачинено, поліцейська операція триває, подробиць поки що немає.

Важливо

Стрілянина у Вашингтоні: одна людина загинула, п'ятеро поранені, нападники на волі

Нагадаємо, Фокус писав 2 квітня, що у фінській школі сталася стрілянина зі смертельними наслідками — загинув 12-річний хлопчик.

Крім того, у США під час святкування Геловіна в жовтні 2023 року у двох містах сталася масова стрілянина, унаслідок чого було поранено 19 осіб, ще двох підлітків було вбито.