В Сиднее мужчина с ножом напал на людей в торговом центре: уже шестеро погибших (видео, карта)
По данным полиции, пятеро человек, в том числе 9-месячный ребенок, ранены и сейчас находятся в больнице. Многие посетители успели закрыться в магазинах и подсобных помещениях.
В австралийском мегаполисе Сиднее мужчина с ножом напал в субботу, 13 апреля, на посетителей переполненного торгового центра Westfield в районе Бонди-Джанкшен. Об этом сообщает The Guardian.
По последним данным, полиция и другие службы были вызваны в один из самых больших торговых центров в деловой части Сиднея, недалеко от популярного пляжа Бонди, во второй половине дня по австралийскому времени после того, как несколько человек получили ножевые ранения.
Как сообщает полиция, погибли, как минимум, шесть человек посетителей, пятеро госпитализированы, в том числе 9-месячный ребенок. Многие покупатели успели закрыться в магазинах и подсобных помещениях.
По свидетельствам очевидцев, нападавших вроде было двое, однако одному из них удалось скрыться, а второго застрелила полицейская, оказавшаяся рядом. Этим она спасла жизнь многим посетителям торгового центра.
Мотивы нападения пока неизвестны, однако правоохранители Австралии проверяют возможность причастности нападавшего к радикальным исламистам. Вместе с тем полиция считает, что злоумышленник действовал в одиночку и особой угрозы не существует.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил, что ему известно о случившемся.
"К сожалению, сообщается о многочисленных жертвах, и все австралийцы в первую очередь думают о пострадавших и их близких", — написал он в соцсети X.
Премьер-министр и комиссар Федеральной полиции Австралии Рис Кершоу попросил не спекулировать на случившемся и заявил, что пока еще рано определить суть того, что произошло. Известно лишь, что нападавший — 40-летний мужчина и если это тот человек, о котором известно полиции, то это не теракт и нападавший не был идеологически мотивирован.
Сейчас торговый центр закрыт, полицейская операция продолжается, подробностей пока нет.Важно
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