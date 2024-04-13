В Сиднее мужчина с ножом напал на людей в торговом центре: уже шестеро погибших (видео, карта)

По данным полиции, пятеро человек, в том числе 9-месячный ребенок, ранены и сейчас находятся в больнице. Многие посетители успели закрыться в магазинах и подсобных помещениях.

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В австралийском мегаполисе Сиднее мужчина с ножом напал в субботу, 13 апреля, на посетителей переполненного торгового центра Westfield в районе Бонди-Джанкшен. Об этом сообщает The Guardian.

По последним данным, полиция и другие службы были вызваны в один из самых больших торговых центров в деловой части Сиднея, недалеко от популярного пляжа Бонди, во второй половине дня по австралийскому времени после того, как несколько человек получили ножевые ранения.

Фото: Google Maps

Как сообщает полиция, погибли, как минимум, шесть человек посетителей, пятеро госпитализированы, в том числе 9-месячный ребенок. Многие покупатели успели закрыться в магазинах и подсобных помещениях.

По свидетельствам очевидцев, нападавших вроде было двое, однако одному из них удалось скрыться, а второго застрелила полицейская, оказавшаяся рядом. Этим она спасла жизнь многим посетителям торгового центра.

Мотивы нападения пока неизвестны, однако правоохранители Австралии проверяют возможность причастности нападавшего к радикальным исламистам. Вместе с тем полиция считает, что злоумышленник действовал в одиночку и особой угрозы не существует.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил, что ему известно о случившемся.

"К сожалению, сообщается о многочисленных жертвах, и все австралийцы в первую очередь думают о пострадавших и их близких", — написал он в соцсети X.

Премьер-министр и комиссар Федеральной полиции Австралии Рис Кершоу попросил не спекулировать на случившемся и заявил, что пока еще рано определить суть того, что произошло. Известно лишь, что нападавший — 40-летний мужчина и если это тот человек, о котором известно полиции, то это не теракт и нападавший не был идеологически мотивирован.

Сейчас торговый центр закрыт, полицейская операция продолжается, подробностей пока нет.

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