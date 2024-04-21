"Не хвилюйтеся, точно будуть": посол Данії про передачу Україні винищувачів F-16 (відео)

Оле Егберг Міккельсен висловив сподівання, що передача військових літаків винищувачів вплине на ситуацію з обстрілами українських міст із боку російських окупаційних військ.

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Україна точно отримає від Данії військові літаки винищувачі F-16 уже влітку цього року. Про це в інтерв'ю "Ми — Україна" заявив посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен.

"Не хвилюйтеся. Літаки для України — вони точно будуть", — зазначив Міккельсен.

Він уточнив, що 24 літаки, які Данія продала Аргентині, не були з числа тих, які Данія мала б передати Україні.

"Це весь наш парк F-16, який зараз виводиться з експлуатації, тому що ми отримуємо нове покоління літаків F-35. Частина буде доставлена до Аргентини. Нема чого хвилюватися. F-16 будуть доставлені, як і обіцяли", — сказав Міккельсен

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Посол Данії в Україні наголосив, що винищувачі, як і обіцяла прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у лютому 2024, будуть доставлені цього літа.

Міккельсен не зміг назвати точну кількість F-16, які отримає Україна влітку, проте зауважив, що це та кількість, яку узгодили прем'єр-міністерка Данії та президент України Володимир Зеленський.

Посол Данії в Україні також висловив сподівання, що передача військових літаків винищувачів вплине на ситуацію з обстрілами українських міст із боку російських окупаційних військ.

У січні 2024 данська газета Berlingske оприлюднила інформацію, що перша партія F-16, обіцяна Данією для передачі Україні до Нового року, затримується. За даними видання, постачання багатоцільових винищувачів очікується тільки в другому кварталі 2024 року. Серед причин затримки Міноборони країни вказало невиконання низки умов із боку України.

23 лютого прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що винищувачі F-16 можуть з'явитися в Україні навесні. За її словами, передавання західних винищувачів ЗСУ не є проблемою — все впирається в будівництво інфраструктури для них.

Нагадаємо, Данія оголосила рішення стосовно надання Україні 17-го пакета військової допомоги, вартість якого становить 2,2 мільярда данських крон (313 мільйонів доларів).