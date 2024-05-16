Озброєна штучним інтелектом: РФ є найбільшою загрозою для виборів у США, — The Hill

У США припускають, що супротивник може зламати виборчі системи штатів, щоб змінити результати голосування або створити враження, що результатам виборів не можна довіряти.

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Росія, Китай та Іран намагатимуться вплинути на майбутні вибори в США, цього разу використовуючи останні інновації в галузі штучного інтелекту для поширення дезінформації в Інтернеті, введення в оману виборців і підриву довіри до демократії. Про це пише The Hill.

Останнє попередження американських спецслужб пролунало щодо створення штучним інтелектом реалістичних зображень, відео- та аудіоматеріалів, здатних обдурити навіть найвибагливішого виборця.

"Росія залишається найактивнішою іноземною загрозою нашим виборам", — заявила директор національної розвідки США Евріл Гейнс.

Зокрема, останніми місяцями Росія вхопилася за американські дебати щодо імміграції, поширюючи пости, які перебільшують вплив міграції, вочевидь, намагаючись викликати обурення серед американських виборців.

Крім того, інструментами дезінформації є державні ЗМІ, онлайн-інфлюенсери та мережі фейкових акаунтів, які можуть швидко поширювати неправдивий і оманливий контент.

"Росія, Китай та Іран залишаються основними гравцями, які прагнуть втрутитися у вибори 2024 року. Завдяки технологічному прогресу інші країни або навіть внутрішні групи можуть спробувати провести свої власні витончені дезінформаційні кампанії", — йдеться у матеріалі.

Саме зв'язки Китаю з TikTok були однією з причин, на які посилалися члени Конгресу, які нещодавно проголосували за те, щоб змусити власника TikTok, який базується в Пекіні, продати платформу.

Натомість Іран використовує платформи соціальних мереж для погроз і спроб заплутати виборців, зазначила Гейнс.

Окрім того, в США припускають, що супротивник може зламати виборчі системи штатів або місцевих органів влади, щоб змінити результати голосування або створити враження, що результатам виборів не можна довіряти.

Нагадаємо, 15 травня CNN повідомив, що Росія збільшила кількість фейків та дезінформації про президента України Володимира Зеленського.

У звіті ISW від 15 травня зазначено, що президент Росії Володимир Путін применшив загрозу українських контрнаступів по всій лінії фронту та стверджує, що російські війська продовжать окупацію української території.