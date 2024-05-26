Криза посилюється: у Лондоні з'явився перший у світі музей бездомності (фото)
У музеї розповідаються реальні історії з життя різних людей, один із прикладів — багатий фінансист з Японії, який опинився на вулиці. Під час апокаліпсису саме у безхатченків з'являться відповіді на багато запитань, впевнені автори ініціативи.
У Лондоні з'явився перший у світі музей бездомності. Десять років тому це був пересувний проект, але тепер він отримав постійне місце в будиночку садівника на околиці Фінсбері-парку в північному Лондоні, пише агентство Bloomberg.
Відкриття музею збіглося з погіршенням соціальної ситуації: у 2022 році в усій Великій Британії 290 000 домогосподарств звернулися по допомогу у зв'язку з бездомністю. При цьому кількість людей, поміщених у тимчасове житло, подвоїлася за попереднє десятиліття. Багато людей досі не можуть отримати допомогу, а кількість тих, хто ночує на вулицях, того ж року зросла на 26%.
Орендна плата за квартири у Великій Британії збільшується швидше за базову інфляцію. Гостра криза вартості життя тільки починає проявляти ознаки ослаблення. В останні три місяці 2023 року кількість тих, хто залишився без даху над головою, зросла на 16% у країні.
З багатого фінансиста у безхатченка: історія японця, який опинився на вулицях Лондона
Історії, розказані в новому лондонському музеї, доводять, що бездомність потенційно може торкнутися будь-якої людини. Один із прикладів на першій виставці під назвою "Як пережити апокаліпсис" ілюструє багатого в минулому фінансиста близько 60 років.
Чоловік жив у повному комфорті в Японії. Весь його життєвий шлях невідомий, але ясно, що чоловік одужував після лікування раку і мешкав на вулицях Лондона.
Одягнувши подарований йому одяг, взимку він зігрівся флісовою курткою, на якій була написана назва його колишнього роботодавця.
Історії життєвого досвіду безхатченків і нетрадиційна установка музею виходить за рамки однієї теми. Замість колекції предметів у скляних вітринах відвідувачам пропонують інтерактивний досвід: волонтери діляться історіями предметів, зібраних їхніми колишніми бездомними власниками.
Результатом є не лише потужне розуміння досвіду безхатченків, а й виклик усталеним уявленням про музейні експозиції.
Експозиція в музеї бездомності
Предмети, включені до першої експозиції музею, мають сенс, що суперечить їхньому скромному зовнішньому вигляду. Наприклад, відремонтована дерев'яна палиця з ручкою — це милиця, яку залишив в автобусі бездомний, що страждає на хронічний біль у спині.
Колишній власник палиці, який був ледве в змозі ходити узбіччям, знайшов у палісаднику шматок викинутого дерева і зрозумів, що заокруглений стовбур на його кінці — ідеальне руків'я.
"Випадково підібрана річ виявилася дуже корисною. Спочатку палицю використовували, щоб відігнати чоловіка від узбіччя, а тепер її новий власник застосовує її постійно", — йдеться в матеріалі.
Співробітники музею бачать у людях, чиїми історіями вони діляться, зразки для наслідування в майбутньому, де життя багатьох людей може стати небезпечнішим. Стан постійної кризи означає, що стійкість і взаємна підтримка стануть ще ціннішими.
"Ми хочемо змінити уявлення людей про бездомність. Здебільшого всі стикаються з розповідями про жертви, ми ж говоримо, що насправді тут багато мудрості та творчості. Коли апокаліпсис настане, саме в цих людей знайдеться багато відповідей", — прокоментував операційний менеджер музею Адам Хеммінгс.
Нагадаємо, у Києві з 20 квітня почав працювати музей автомобілів і ретро-техніки "Колеса історії". Ініціатором створення музею став відомий столичний колекціонер і реставратор машин Павло Лозовенко.
Фокус у січні 2024 року писав, що у Львові знищили будівлю музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича через атаку іранських дронів Shahed.