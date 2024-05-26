Криза посилюється: у Лондоні з'явився перший у світі музей бездомності (фото)

У музеї розповідаються реальні історії з життя різних людей, один із прикладів — багатий фінансист з Японії, який опинився на вулиці. Під час апокаліпсису саме у безхатченків з'являться відповіді на багато запитань, впевнені автори ініціативи.

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У Лондоні з'явився перший у світі музей бездомності. Десять років тому це був пересувний проект, але тепер він отримав постійне місце в будиночку садівника на околиці Фінсбері-парку в північному Лондоні, пише агентство Bloomberg.

Відкриття музею збіглося з погіршенням соціальної ситуації: у 2022 році в усій Великій Британії 290 000 домогосподарств звернулися по допомогу у зв'язку з бездомністю. При цьому кількість людей, поміщених у тимчасове житло, подвоїлася за попереднє десятиліття. Багато людей досі не можуть отримати допомогу, а кількість тих, хто ночує на вулицях, того ж року зросла на 26%.

Орендна плата за квартири у Великій Британії збільшується швидше за базову інфляцію. Гостра криза вартості життя тільки починає проявляти ознаки ослаблення. В останні три місяці 2023 року кількість тих, хто залишився без даху над головою, зросла на 16% у країні.

З багатого фінансиста у безхатченка: історія японця, який опинився на вулицях Лондона

Історії, розказані в новому лондонському музеї, доводять, що бездомність потенційно може торкнутися будь-якої людини. Один із прикладів на першій виставці під назвою "Як пережити апокаліпсис" ілюструє багатого в минулому фінансиста близько 60 років.

Чоловік жив у повному комфорті в Японії. Весь його життєвий шлях невідомий, але ясно, що чоловік одужував після лікування раку і мешкав на вулицях Лондона.

Десять років тому музей був пересувним проектом

Одягнувши подарований йому одяг, взимку він зігрівся флісовою курткою, на якій була написана назва його колишнього роботодавця.

Історії життєвого досвіду безхатченків і нетрадиційна установка музею виходить за рамки однієї теми. Замість колекції предметів у скляних вітринах відвідувачам пропонують інтерактивний досвід: волонтери діляться історіями предметів, зібраних їхніми колишніми бездомними власниками.

Результатом є не лише потужне розуміння досвіду безхатченків, а й виклик усталеним уявленням про музейні експозиції.

Експозиція в музеї бездомності

Предмети, включені до першої експозиції музею, мають сенс, що суперечить їхньому скромному зовнішньому вигляду. Наприклад, відремонтована дерев'яна палиця з ручкою — це милиця, яку залишив в автобусі бездомний, що страждає на хронічний біль у спині.

Музей бездомності розмістився в будиночку садівника на околиці Фінсбері-парку

Колишній власник палиці, який був ледве в змозі ходити узбіччям, знайшов у палісаднику шматок викинутого дерева і зрозумів, що заокруглений стовбур на його кінці — ідеальне руків'я.

"Випадково підібрана річ виявилася дуже корисною. Спочатку палицю використовували, щоб відігнати чоловіка від узбіччя, а тепер її новий власник застосовує її постійно", — йдеться в матеріалі.

Співробітники музею бачать у людях, чиїми історіями вони діляться, зразки для наслідування в майбутньому, де життя багатьох людей може стати небезпечнішим. Стан постійної кризи означає, що стійкість і взаємна підтримка стануть ще ціннішими.

"Ми хочемо змінити уявлення людей про бездомність. Здебільшого всі стикаються з розповідями про жертви, ми ж говоримо, що насправді тут багато мудрості та творчості. Коли апокаліпсис настане, саме в цих людей знайдеться багато відповідей", — прокоментував операційний менеджер музею Адам Хеммінгс.

Нагадаємо, у Києві з 20 квітня почав працювати музей автомобілів і ретро-техніки "Колеса історії". Ініціатором створення музею став відомий столичний колекціонер і реставратор машин Павло Лозовенко.

Фокус у січні 2024 року писав, що у Львові знищили будівлю музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича через атаку іранських дронів Shahed.