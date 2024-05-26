Кризис усиливается: в Лондоне появился первый в мире музей бездомности (фото)

В музее рассказываются реальные истории из жизни разных людей, один из примеров — богатый финансист из Японии, оказавшийся на улице. Во время апокалипсиса именно у бездомных появятся ответы на многие вопросы, уверены авторы инициативы.

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В Лондоне появился первый в мире музей бездомности. Десять лет назад это был передвижной проект, но теперь он получил постоянное место в домике садовника на окраине Финсбери-парка в северном Лондоне, пишет агентство Bloomberg.

Открытие музея совпало с ухудшением социальной ситуации: в 2022 году по всей Великобритании 290 000 домохозяйств обратились за помощью в связи с бездомностью. При этом число людей, помещенных во временное жилье, удвоилось за предыдущее десятилетие. Многие люди до сих пор не могут получить помощь, а количество ночующих на улицах в том же году выросло на 26%.

Арендная плата за квартиры в Великобритании увеличивается быстрее базовой инфляции. Острый кризис стоимости жизни только начинает проявлять признаки ослабления. В последние три месяца 2023 года число оставшихся без крова, выросло на 16% в стране.

Из богатого финансиста в бездомного: история японца, оказавшегося на улицах Лондона

Истории, рассказанные в новом лондонском музее, доказывают, что бездомность потенциально может коснуться любого человека. Один из примеров на первой выставке под названием "Как пережить апокалипсис" иллюстрирует богатого в прошлом финансиста около 60 лет.

Мужчина жил в полном комфорте в Японии. Весь его жизненный путь неизвестен, но ясно, что мужчина выздоравливал после лечения рака, будучи бездомным на улицах Лондона.

Десять лет назад музей был передвижным проектом

Одев подаренную ему одежду, зимой он согрелся флисовой курткой, на которой было написано название его бывшего работодателя.

Истории жизненного опыта бездомных и нетрадиционная установка музея выходит за рамки одной темы. Вместо коллекции предметов в стеклянных витринах посетителям предлагает интерактивный опыт: волонтеры делятся историями предметов, собранных их бывшими бездомными владельцами.

Результатом является не только мощное понимание опыта бездомных, но и вызов устоявшимся представлениям о музейных экспозициях.

Экспозиция в музее бездомности

Предметы, включенные в первую экспозицию музея, обладают смыслом, противоречащим их скромному внешнему виду. Например, отремонтированный деревянный посох с ручкой — это костыль, который оставил в автобусе бездомный, страдающий хронической болью в спине.

Музей бездомности разместился в домике садовника на окраине Финсбери-парка

Бывший владелец палки, который был едва в состоянии ходить по обочине, нашел в палисаднике кусок выброшенного дерева и понял, что закругленный ствол на его конце — идеальная рукоять.

"Случайно подобранная вещь оказалась очень полезна. Сначала палку использовали, чтобы отогнать мужчину от обочины, а теперь ее новый владелец применяет ее постоянно", — говорится в материале.

Сотрудники музея видят в людях, чьими историями они делятся, образцы для подражания в будущем, где жизнь многих людей может стать опаснее. Состояние постоянного кризиса значит, что устойчивость и взаимная поддержка станут еще ценнее.

"Мы хотим изменить представление людей о бездомности. В основном все сталкиваются с рассказами о жертвах, мы же говорим, что на самом деле тут много мудрости и творчества. Когда апокалипсис наступит, именно у этих людей найдется много ответов", — прокомментировал операционный менеджер музея Адам Хеммингс.

Напомним, в Киеве с 20 апреля начал работать музей автомобилей и ретро-техники "Колеса истории". Инициатором создания музея стал известный столичный коллекционер и реставратор машин Павел Лозовенко.

Фокус в январе 2024 года писал, что во Львове было уничтожено здание музея генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича из-за атаки иранскими дронами Shahed.