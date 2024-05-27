До Дня незалежності США: КНДР повідомила, що виведе на орбіту новий супутник-шпигун

Північна Корея зазвичай повідомляє своїх сусідів про виведення супутників, оскільки ступені ракети-носія можуть впасти над Жовтим морем.

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Північна Корея повідомила Японію про те, що вона планує запустити ракету до 4 червня для розгортання супутника. Так офіційний Пхеньян дав зрозуміти, що спробує відправити другий шпигунський зонд на орбіту через кілька місяців після першого успішного запуску. Про це повідомляє Bloomberg.

Офіційні особи Японії, США і Південної Кореї провели переговори і закликали Північну Корею зупинити запуск, який, як вони вважають, допомагає програмі Пхеньяна з балістичних ракет і є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, ідеться в заяві Міністерства закордонних справ Японії 27 травня.

Кім Чен Ин на заводі Фото: North Korea's Korean Central News Agency

Перед запусками Північна Корея зазвичай надсилає повідомлення, в якому вказується, де ступені ракети можуть впасти на південному шляху над Жовтим морем і водами поблизу Філіппін. Пхеньян заявляє, що має право на реалізацію цивільної космічної програми.

Південна Корея провела повітряні навчання біля свого кордону з Північною Кореєю на знак демонстрації сили через кілька годин після того, як Японія отримала повідомлення. У навчаннях взяли участь близько 20 винищувачів, включно з літаками-невидимками F-35A, йдеться в повідомленні південнокорейських військових.

До першого запуску в листопаді Пхеньян зробив дві невдалі спроби успішно розгорнути супутник. Північна Корея стверджує, що зонд, який вона вивела на орбіту, сфотографував багато стратегічних об'єктів, включно з Білим домом.

Південна Корея поставила під сумнів працездатність супутника, який, на її думку, в кращому разі перебуває в зародковому стані. Режим Кім Чен Ина заявив, що хоче використовувати супутники-шпигуни, щоб стежити за силами США в регіоні, і ці зонди можуть допомогти йому в націлюванні, оскільки він нарощує свої можливості з нанесення ядерного удару.

Значення космічної програми Пхеньяна з роками зменшилося, оскільки держава значно розширила свої можливості зі створення міжконтинентальних балістичних ракет, здатних нести ядерні боєголовки, що здатні уразити США.

Ця тенденція почала змінюватися минулого року, коли Кім зробив виведення супутників-шпигунів на орбіту своїм пріоритетом. У вересні він вирушив до Росії, щоб зустрітися з президентом Володимиром Путіним, який пообіцяв допомогти Пхеньяну в його космічній програмі.

Кім Чен Ин на зустрічі із Сергієм Шойгу

США та інші країни звинуватили Кіма у надсиланні величезної кількості боєприпасів Путіну для допомоги в його війні з Україною в обмін на допомогу, яка сприяє розвитку збройних сил та економіки Північної Кореї. Москва і Пхеньян спростували ці звинувачення.

Після минулорічного саміту велика кількість російських експертів вирушила до Північної Кореї, щоб допомогти в розробці супутників, повідомило на вихідних південнокорейське інформаційне агентство Yonhap з посиланням на високопоставленого представника міністерства оборони, який побажав зберегти анонімність.

Кім Чен Ин і Володимир Путін Фото: Відкриті джерела

Відтоді Північна Корея провела кілька випробувань ракетних двигунів, які, ймовірно, відповідають стандартам російських технічних фахівців, що приїхали. У звіті не повідомляється, скільки російських експертів відвідало країну і коли саме відбувся той чи інший візит.

Однією з проблем, яка переслідувала космічну програму Кіма, був поділ ступенів, через який торік дві місії провалилися, а уламки ракет впали в море. Південна Корея виловила північнокорейський супутник із вод Жовтого моря на глибині близько 70 метрів, що дало їй рідкісну можливість оцінити на те, що створює Пхеньян.

Повідомлення про запуск з'явилося після того, як Китай, Японія і Південна Корея провели свій перший тристоронній саміт з 2019 року. Токіо і Сеул уже давно закликають Китай використати свою роль найбільшого благодійника Пхеньяна, щоб приборкати ядерні амбіції Кіма.

Кім Чен Ин із дочкою спостерігає за запуском ракети Фото: KCNA

Водночас офіційне Центральне інформаційне агентство Кореї заявило, що Кім Чен Ин має намір запустити три супутники-шпигуни у 2024 році.

У такий спосіб лідер Північної Кореї може продемонструвати своєму народові, що військові країни роблять великі успіхи у стеженні за США, підкріплюючи в пропаганді ідею про те, що її розширення необхідне для запобігання вторгненню американських військ.

Нагадаємо, 15 травня Фокус писав, що автозавод, який колись був символом співпраці двох Корей, перепрофілювали, щоб підвищити військовий потенціал КНДР у виробництві установок РСЗВ — важливого елемента військового арсеналу країни.