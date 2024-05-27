Ко Дню независимости США: КНДР сообщила, что выведет на орбиту новый спутник-шпион

Северная Корея обычно уведомляет своих соседей о выводе спутников, поскольку ступени ракеты-носителя могут упасть над Желтым морем.

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Северная Корея уведомила Японию о том, что она планирует запустить ракету к 4 июня для развертывания супутника. Так официальный Пхеньян дал понять, что попытается отправить второй шпионский зонд на орбиту через несколько месяцев после первого успешного запуска. Об этом сообщает Bloomberg.

Официальные лица Японии, США и Южной Кореи провели переговоры и призвали Северную Корею остановить запуск, который, как они полагают, помогает программе Пхеньяна по баллистическим ракетам и является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Японии 27 мая.

Ким Чен Ын на заводе Фото: North Korea's Korean Central News Agency

Перед запусками Северная Корея обычно отправляет уведомление, в котором указывается, где ступени ракеты могут упасть на южном пути над Желтым морем и водами вблизи Филиппин. Пхеньян заявляет, что имеет право на реализацию гражданской космической программы.

Южная Корея провела воздушные учения возле своей границы с Северной Кореей в знак демонстрации силы через несколько часов после того, как Япония получила уведомление. В учениях приняли участие около 20 истребителей, включая самолеты-невидимки F-35A, говорится в сообщении южнокорейских военных.

До первого запуска в ноябре Пхеньян предпринял две неудачные попытки успешно развернуть спутник. Северная Корея утверждает, что зонд, который она вывела на орбиту, сфотографировал многие стратегические объекты, включая Белый дом.

Южная Корея поставила под сомнение работоспособность спутника, который, по ее мнению, в лучшем случае находится в зачаточном состоянии. Режим Ким Чен Ына заявил, что хочет использовать спутники-шпионы, чтобы следить за силами США в регионе, и эти зонды могут помочь ему в нацеливании, поскольку он наращивает свои возможности по нанесению ядерного удара.

Значение космической программы Пхеньяна с годами уменьшилось, поскольку государство значительно расширило свои возможности по созданию межконтинентальных баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки, способные поразить США.

Эта тенденция начала меняться в прошлом году, когда Ким сделал вывод спутников-шпионов на орбиту своим приоритетом. В сентябре он отправился в Россию, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным, который пообещал помочь Пхеньяну в его космической программе.

Ким Чен Ын на встрече с Сергеем Шойгу

США и другие страны обвинили Кима в отправке огромного количества боеприпасов Путину для помощи в его войне с Украиной в обмен на помощь, которая способствует развитию вооруженных сил и экономики Северной Кореи. Москва и Пхеньян опровергли эти обвинения.

После прошлогоднего саммита большое количество российских экспертов отправились в Северную Корею, чтобы помочь в разработке спутников, сообщило на выходных южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны, который пожелал сохранить анонимность.

Ким Чен Ын и Владимир Путин Фото: Открытые источники

С тех пор Северная Корея провела несколько испытаний ракетных двигателей, которые, вероятно, соответствуют стандартам приехавших российских технических специалистов. В отчете не сообщается, сколько российских экспертов посетило страну и когда именно состоялся тот или иной визит.

Одной из проблем, которая преследовала космическую программу Кима, было разделение ступеней, из-за которого в прошлом году две миссии провалились, а обломки ракет упали в море. Южная Корея выловила северокорейский спутник из вод Желтого моря на глубине около 70 метров, что дало ей редкую возможность оценить на то, что создает Пхеньян.

Уведомление о запуске появилось после того, как Китай, Япония и Южная Корея провели свой первый трехсторонний саммит с 2019 года. Токио и Сеул уже давно призывают Китай использовать свою роль крупнейшего благотворителя Пхеньяна, чтобы обуздать ядерные амбиции Кима.

Ким Чен Ын с дочерью наблюдает за запуском ракеты Фото: KCNA

При этом официальное Центральное информационное агентство Кореи заявило, что Ким Чен Ын намерен запустить три спутника-шпиона в 2024 году.

Таким образом лидер Северной Кореи может продемонстрировать своему народу, что военные страны делают большие успехи в слежении за США, подкрепляя в пропаганде идею о том, что ее расширение необходимо для предотвращения вторжение американских войск.

Напомним, 15 мая Фокус писал, что автозавод, который прежде был символом сотрудничества двух Корей, перепрофилировали, чтобы повысить военный потенциал КНДР в производстве установок РСЗО — важного элемента военного арсенала страны.